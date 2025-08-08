La Liga F aprueba la llegada de un VAR de bajo coste para esta temporada

La Liga F ha anunciado la llegada para esta misma temporada del FVS (soporte por vídeo en el fútbol) que permitirá revisar las jugadas clave a petición de los cuerpos técnicos de cada equipo. Se trata de un VAR de bajo coste, que consta de menos cámaras pero que puede llegar a ser más efectivo, puesto que las jugadas se revisan únicamente si lo consideran los entrenadores. Como el videoarbitraje al que estamos acostumbrados, entrará en goles, penaltis, rojas directas y en errores al identificar a las jugadoras.

Se pondrá en marcha esta misma temporada. La 2025-2026 comenzará con este novedoso sistema, aprobado en la asamblea de la Liga F por los 16 equipos que la conforman. En ella, ha estado también Rafael Louzán, presidente de la RFEF, acompañado por la vicepresidenta y máxima mandataría de la patronal femenina, Beatriz Álvarez. La medida, que se valoraba desde marzo, finalmente se ha aprobado y será uno de los grandes cambios de cara al curso que está por empezar.

Desde la Liga F apuntan a que se trata de una medida que permitirá «continuar impulsando la profesionalización» de la competición, así como «fortalecerla» y «dotar a las árbitras, las jugadoras y los clubes de las mejores herramientas para un arbitraje más justo y eficiente». Aunque en competiciones internacionales sí que se cuenta con VAR, en el campeonato español se había optado por no incorporarla, debido a las dificultades para su instalación en varios campos y a su elevado coste.

Por ello, se ha optado por utilizar este sistema FSV, que puede ser incluso más efectivo que el VAR, dado que se activa únicamente a petición de los equipos. Cada entrenador tiene dos solicitudes por partido, algo similar a lo que sucede en el tenis con el ojo de halcón, y en caso de que se les dé la razón, recuperarían esa solicitud. De esta manera, se ahorran interrupciones constantes y sólo se reclamarán las acciones que parezcan muy evidentes.

Este VAR low cost está avalado por la FIFA y ha sido usado en el Mundial Sub-20 y el Mundial Sub-17, ambos celebrados en 2024. La diferencia es que puede haber mayor dificultad en la toma de decisiones, puesto que contaría con menos cámaras de las que dispone el VAR. Sólo consta de cuatro cámaras, las que hay disponibles hoy por hoy en la máxima categoría de nuestro fútbol, por las 16 que hay en el masculino.

La medida, que ha sido aprobada y anunciada de forma definitiva este viernes, entrará en vigor en la primera jornada de la Liga F, prevista para el último fin de semana de agosto. Era una de las solicitudes que habían hecho los 16 clubes desde el pasado curso, a raíz de escándalos como un gol fantasma que no subió al marcador en un Athletic-Levante o, incluso, de la presunta agresión sexual que cometió Mapi León al tocarle en sus partes íntimas a la jugadora del Espanyol Daniela Caracas antes de una acción a balón parado.