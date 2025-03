La Liga Femenina tendrá un VAR al estilo ‘ojo de halcón’ a falta del OK de la FIFA

La Liga Femenina contará con un VAR al estilo del ‘ojo de halcón’ la próxima temporada a falta de que reciba la aprobación de la FIFA. Así lo ha anunciado este miércoles la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) través de un comunicado oficial. El sistema de videoarbitraje que recibiría la competición doméstica femenina sería el FVS, el cual ya se instauró en competiciones como el Mundial Sub-17 del pasado verano.

Esta tipología de VAR consiste en que entrenadores y entrenadoras puedan gozar de una serie de peticiones por cada una de las mitades, por las cuales pueden indicarle a las árbitras que vayan a revisar una acción al monitor. Sin embargo, si se diera el caso de que las colegiadas no les dan la razón, los técnicos y técnicas perderían la oportunidad.

No obstante, si la colegiada se equivocase en su decisión, entonces tendrían una nueva opción, como si no la hubieran gastado. Asimismo, este VAR supone que no hay nadie en una sala VOR que aconseje a las colegiadas o lo mida todo con estricta precisión, tal y como sucede en la Liga española de Javier Tebas.

Cierto es que el sistema FVS resulta mucho más económico que el clásico VAR y fue aprobado por IFAB en la última Asamblea para que las competiciones que así lo deseasen lo pudieran aplicar en sus torneos. Cabe comentar que el sistema FVS cuenta con sus ventajas y sus desventajas. Por un lado, reduce la posibilidad de aleatoriedad de la que tanto se queja el fútbol masculino. Ahora, son los propios equipos los que deciden.

Por el contrario, el FVS cuenta con varias limitaciones como las pérdidas de tiempo excesivas en acciones que no admiten discusión alguna o que se reclame por jugadas que no van a ningún sitio.