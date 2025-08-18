La historia de Ronald McDonald: origen, evolución y curiosidades del icónico payaso de McDonald’s

Ronald McDonald es uno de los personajes más icónicos de la publicidad moderna. Fue un personaje diseñado para vender hamburguesas, pero se convirtió en un símbolo global. ¿Cómo ocurrió esto?

¿Quién es Ronald McDonald y cuál es su origen?

Ronald McDonald es la mascota oficial de McDonald’s, la cadena de comida rápida más grande del mundo. Su origen se remonta a la década de 1960 en Estados Unidos. McDonald’s se inspiró en algunos personajes de circo y en los programas infantiles de la época.

El concepto inicial surgió por la necesidad de conectar con los niños, cuando McDonald’s comenzaba a expandir sus restaurantes con áreas de juego y menús infantiles.

Sin embargo, lo que de verdad ha dejado huella es el legado social que se construyó en torno a su figura. A través de la Ronald McDonald House Charities, surgida en los setenta, el personaje pasó del plano comercial al terreno de la solidaridad. Estas casas de acogida, instaladas cerca de hospitales, ofrecen alojamiento gratuito a familias con hijos en tratamiento médico. Para miles de personas, la sonrisa del payaso no solo está asociada a una cajita feliz, sino a un techo seguro y un respiro en medio de situaciones difíciles.

¿Cuándo apareció por primera vez Ronald McDonald?

Ronald McDonald debutó en 1963 en Washington, D.C., en un comercial de televisión local. La idea fue desarrollada por Willard Scott. Este era un presentador de televisión que ya interpretaba a un payaso llamado Scott.

Fue contratado por una franquicia local de McDonald’s para crear un personaje que atrajera a los niños y así nació Ronald. El éxito de esta campaña llevó a McDonald’s a adoptar el personaje a nivel nacional.

Durante sus primeras décadas, la misión del personaje era clara: asociar el restaurante con un espacio de juego, colorido y felicidad. No solo aparecía en anuncios de televisión, sino que también fue la cara de “McDonaldland”, un universo poblado por personajes extravagantes como Grimace o el ladronzuelo Hamburglar.

Para muchos niños de los años setenta y ochenta, esas campañas eran casi tan esperadas como los dibujos animados del sábado por la mañana. En ese sentido, Ronald se consolidó como una especie de embajador de la infancia, un recuerdo ligado a los cumpleaños en el local de la esquina y a las primeras salidas con amigos.

Evolución del personaje: del payaso original al ícono global

El diseño de Ronald McDonald evolucionó bastante desde su debut. En los años 60, tenía maquillaje exagerado y un vestuario improvisado. Para la década de 1970, McDonald’s estandarizó su imagen, dándole un estilo menos caricaturesco.

En los años 80 y 90 Ronald se consolidó como un icono global. Apareció en comerciales, juguetes y eventos. En la década de 2000, adoptó un look que refleja un mayor enfoque en estilos de vida saludables.

¿Quién interpretó a Ronald McDonald a lo largo del tiempo?

El primer Ronald McDonald fue interpretado por Willard Scott de 1963 a 1965. Tras Scott, varios actores asumieron el papel. Entre los más destacados están King Moody y Brad Lennon.

McDonald’s desarrolló un programa para capacitar a actores locales para asegurar consistencia en la personalidad y apariencia del personaje.

¿Cuál era el propósito de Ronald McDonald en la marca?

Ronald McDonald fue creado con el propósito de atraer a familias y niños. Buscaban que los restaurantes fueran vistos como destinos divertidos, no solo como lugares para comer.

También le permitía a McDonald’s diferenciarse de competidores como Burger King. Así mismo, promovía valores de la marca, como la comunidad y la generosidad.

El impacto de Ronald McDonald en la publicidad infantil

Ronald McDonald se convirtió en un personaje que los niños identificaban como un amigo. Sus comerciales capturaban la imaginación de los pequeños. Según algunos estudios de marketing, las mascotas como Ronald pueden aumentar el reconocimiento de marca en un 30% entre los niños.

¿Por qué dejó de usarse Ronald McDonald?

En las décadas de 2000 y 2010, se cuestionó el uso de Ronald para promover comida rápida, asociada con problemas de obesidad infantil. Esto llevó a reducir su presencia.

En 2016, McDonald’s decidió retirar a Ronald de la mayoría de sus campañas, aunque no lo eliminó por completo. Ese año hubo una serie de incidentes relacionados con payasos aterradores en Estados Unidos, lo cual generó una percepción negativa hacia los payasos.

Fundación Ronald McDonald: la cara solidaria del personaje

La Fundación Ronald McDonald (Ronald McDonald House Charities, RMHC) fue creada en 1974 y es uno de los mayores legados del personaje. Esta organización proporciona alojamiento, comida y apoyo a familias con niños en tratamiento médico, en más de 60 países.

En 2024, la RMHC había ayudado a millones de familias, ofreciendo más de 2.2 millones de noches de alojamiento anuales.

Ronald McDonald en la cultura pop y su legado

Ronald McDonald ha aparecido en series como The Simpsons, películas y memes, casi siempre como un símbolo de la cultura de comida rápida.

Su imagen ha sido parodiada en películas como Super Size Me, que critica a McDonald’s. También demostró el poder de las mascotas para conectar emocionalmente con el público.

