Un español prueba las hamburguesas del Burger King de Hungría y alucina: "Parece..."

Muchas personas, cuando viajan, además de comer en los restaurantes más típicos de la ciudad, quieren ver cómo son los establecimientos de comida rápida. Aunque la base de la comida es la misma, es verdad que se observan diferencias. Pueden ser en tamaños, tipos de comida, menús, etc. es lo que ha visto un español que prueba las hamburguesas del Burger King en Hungría. También fue a McDonald’s y tuvo sorpresas.

El influencer Noel Horcajada fue de viaje a Budapest y nos cuenta qué encontró en las hamburgueserías más famosas del mundo y también de la ciudad. Comenta que en el Burger King de Budapest hay algunas piezas que no encontramos en España. Así que coge una bien diferente, que lleva aros de cebolla dentro. «Para empezar, la presentación es horrible y creo que lo que tiene diferente son los aros de cebolla y la salsa, no sabría decir cómo es, me sabe a frutos secos». El influencer destaca que ha costado 8 euros, un precio que es algo inferior a España, y más teniendo en cuenta que se trata de una hamburguesa especial.

Las hamburguesas del Burger King de Hungría

Horcajada prosigue con su aventura y se come la hamburguesa. «Está buena pero la noto más salada y seca que en España». Como puntuación le da 6,5 euros. Como hemos destacado, en ciertos países hay diferencias en menús, tipos de hamburguesas, precios e incluso en tamaños. Y este es un ejemplo. Es verdad que se trata de una hamburguesa especial, que estará un tiempo, como muchas otras que tenemos en España y que , a veces, llevan la firma de chefs.

Una vez probada la hamburguesa el Burger King, Noel va a otra hamburguesería, que justa está delante de la otra, McDonald’s.

En este caso señala algunas comparaciones y destaca que es algo más cara. “Es mucho más bonita, una McCheddar, y según el infuencer, aunque a nosotros no, le parece una Burger gourmet, básicamente porque ve que hay muchos más ingredientes en ella, y están más bien colocados. Para Horcajada está muy buena y al comérsela no se deshace, conserva bien los alimentos, el pan está bien elaborado… «nada seca, es más cara pero es la mejor Burger de este tipo que he comido».

Bien, como enfatiza el influencer hay diferencias, no tanto con España y el resto de hamburgueserías de estas marcas, pero sí entre ambas cadenas dentro de una misma ciudad. Lo que deja claro es que McDonald´s tiene mayor calidad, mejor presentación y para él un total sabor. Esto no lo podemos saber si no lo probamos, si bien en las imágenes se observa que hay ciertas diferencias entre la hamburguesa especial de Burger King. Es de destacar que la de McDonald’s es más cara y por esto puede ser que su calidad sea superior.

Otras comparaciones de hamburguesas del Burger King y McDonald’s

Este truco para ganar seguidores en la red es bastante recurrente y son varios los influencers que suelen hacer este tipo de comparaciones cuando viajan.

La cuenta de Camallerys compara los establecimientos de McDonald’s de Estados Unidos y los España. «La imagen de McDonalds en EEUU es roja y amarilla. La clásica de toda la vida. Mientras que es Europa, y en este caso en España, es verde y amarilla». Esto por aportar por un estilo de vida más saludable.

Los chicos prueban primero la clásica hamburguesa, BigMac. En España tiene un precio de 5 euros mientas que en Estados Unidos tiene un precio de 5,12 euros. ¡No hay mucha diferencia! En EEUU no se encuentran bebidas alcohólicas, la mayoría son refrescos, mientras que en España también tenemos refrescos, pero es muy común poder encontrar cerveza.

En España el vaso de refresco grande es mucho más pequeño que el de Estados Unidos. ¡Aquí gana EEUU! Es algo que si has estado en Nueva York por ejemplo, habrás observado, porque y en general los menús son más grandes y los precios bien similares.

Aunque la mayor de influencers suelen comparar estos menús casi siempre de McDonald’s hay quien hace diversos experimentos con otras cadenas como Five Guys y casi no hay diferencias entre países.

Respecto a Burger King hay que señalar que no siempre está en todos los países. Y es que aunque son datos de hace ya algunos años, el informe El gasto en comida rápida 2015, realizado por EAE Business School, señala que McDonald’s lidera el sector de comida rápida en España con un 40% de la cuota de mercado, dejando a Burger King en una segunda posición con el 22,5%.