Parece la casa de tu abuela, pero es el mejor restaurante de carretera de Aragón y lo recomienda la Guía Repsol

En Zaragoza hay establecimientos con décadas de historia para descansar del coche, pero ningún restaurante de carretera de Aragón se puede comparar al tesoro que esconden en Muel.

En este pequeño municipio aragonés resiste la Fonda Rubio, un local familiar decorado como si fuera la casa de tu abuela y con un comedor en una cueva auténtica. Puede que no sea el típico restaurante para la alta sociedad, pero su cocina casera, el trato cercano y el encanto del lugar lo convierten en una parada obligatoria para quien busca autenticidad.

Lo mejor de todo es que utilizan productos de la tierra, los sabores son 100% aragoneses y tiene un menú del día por 13 euros, para destacar respecto a cualquier otro restaurante de carretera. Además, lo recomienda la Guía Repsol.

El restaurante de carretera en una cueva con un menú casero y productos de la tierra

El restaurante de carretera Fonda Rubio se ha convertido en una parada obligatoria para quienes ponen rumbo a Zaragoza, ya que está situado en la avenida García Giménez, 27, en el municipio de Muel.

Pero más allá de su buena posición, lo que ha llamado la atención a la Guía Repsol es la oferta gastroómica, su apuesta por los productos locales y una ambientación muy singular.

Por ejemplo, su comedor principal está excavado en la roca, lo que ya de por sí le da una apariencia única. Además, toda la decoración va a recordarte a la casa del pueblo de tu abuela.

Pero lo mejor de todo llega cuando te llenan el plato. De lunes a viernes disponen de un menú del día por sólo 13 euros. Incluye primero, segundo, postre y bebida con platos como pochas, migas con longaniza, costillas de ternasco, etc.

También vas a notar que las guarniciones están especialmente sabrosas, ya que sólo usan productos de la huerta y locales, para conseguir esos sabores tan caseros.

El restaurante de carretera más tradicional, pero con productos gourmet

Una de las claves de su éxito es la calidad de sus ingredientes. Fonda Rubio cocina con verduras de la ribera del Huerva y carnes seleccionadas, para que todo sea perfecto.

Y es que restaurante de carretera no es sinónimo de mala calidad. Por ello han querido basar su filosofía en la agroecología y la producción de proximidad.

De hecho, para redondear la experiencia vas a poder disfrutar de vinos con denominación de origen Cariñena. Pero ten cuidado y reserva este disfrute para el copiloto.

Además de la cueva, el restaurante cuenta con varios patios y salones, decorados con un estilo rústico que invita a pasar más tiempo del previsto antes de volver al coche.

Los clientes eligen el mejor restaurante para descansar del coche en verano

Hay restaurantes de carretera que llaman la atención por tener raciones gigantes, pero lo que ha hecho destacar a la Fonda Rubio es la opinión de sus comensales.

Un cliente destacaba la calidad de la cocina: «Espectacular. La comida estaba buenísima y casi no pude terminarla de lo generosos que son los platos. Mucho sabor y postres magníficos. Paramos de casualidad y volveríamos sin pensarlo».

No es el único comensal que señaló la comida y la ambientación: «Buena comida y abundante. Tienen menú a muy buen precio. El local es muy acogedor con un patio interior».