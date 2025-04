Este es el restaurante de carretera con las raciones más grandes de Aragón: tiene menú por sólo 12,5 €

Hacer una escapada, aunque sea corta, siempre suena bien. Cargar el coche, buscar una buena playlist y salir a la carretera es el plan perfecto para desconectar; eso, hasta que el estómago empieza a sonar. Y claro, parar en cualquier sitio puede acabar en una decepción (y un dolor de estómago). Por eso, tener en mente buenos restaurantes de carretera antes de empezar el viaje puede ahorrar disgustos… y mejorar el viaje.

En la carretera de Logroño, muy cerca de Zaragoza, hay un sitio que merece estar en esa lista. Aquí no llama la atención el exterior ni la decoración, pero la comida es abundante, sabrosa y no rompe el banco. Su menú del día cuesta sólo 12,5 €, y los clientes no paran de recomendarlo.

Este es el restaurante de carretera con las raciones más grandes de Aragón

Este es el famoso restaurante Agudo, donde se viene a comer de verdad. Su diseño no es moderno, sino que tiene una estética que recuerda a un bar de toda la vida, pero con el olor a la brasa y el cordero recién hecho.

Su plato estrella son las chuletas de cordero a la brasa. Las sirven en su punto, crujientes por fuera y jugosas por dentro, como debe ser. Pero también destacan las croquetas caseras, pescados a la brasa, ensaladas frescas y unas patatas fritas que, según dicen los que van, crean adicción. El ambiente es familiar, el trato cercano y, algo clave en cualquier asador que se precie, se come sin prisa pero sin esperas eternas.

El menú diario cambia cada semana, siempre manteniendo ese equilibrio entre comida casera y buen precio. Además, tienen menús especiales para grupos, perfectos para celebraciones improvisadas o reuniones familiares como cumpleaños.

Esto es lo que opinan los clientes sobre este restaurante de carretera

Las reseñas del restaurante Agudo son, en su mayoría, muy buenas. Hay clientes que lo descubren de pequeños, otros por pura curiosidad, pero como el cliente siempre tiene la razón… es mejor ir leyendo lo que dicen en Google.

Los clientes destacan las chuletillas, las patatas fritas y esas ensaladas que no fallan. Muchos llevan años yendo: «Yendo al Agudo desde bien crío y hasta día de hoy. Ensalada, chuletillas y patatas fritas… ¿para qué más?», escribe uno de sus clientes.

Otros recomiendan pedir el especial Agudo con costillas y ensalada, un valor seguro. En general, todos coinciden en lo mismo: aquí se domina la parrilla y se nota desde el primer bocado.

También hay quienes lo descubren por casualidad y se quedan con ganas de volver. «Después de la carrera del Ebro fui solo y el camarero me hizo un hueco. Almuerzo de 10: jamón, longaniza, chorizo y huevos con patatas. Un placer», cuenta otro comensal.

Para muchos, comer en el Agudo despierta recuerdos de esas comidas familiares largas, ruidosas y felices. «La cocina no tiene peros. Todo sin pretensiones, pero impecable».

Hay quien recomienda el cocido, otros van directos al chuletón. También hablan de Juan, el camarero que atiende a muchos sin necesidad de que pidan. Lo que sorprende de este lugar es que, pese a estar tan lleno y tener ese aire de clásico de carretera, consigue que cada cliente se sienta como en casa.

Por eso, si tu viaje te lleva por la carretera de Logroño, ya sabes dónde parar.