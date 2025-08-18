«El SEPE te lo corta automáticamente»: la ayuda que te van a quitar sin avisar por carta ni llamada

El Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de los mayores de 52 años una ayuda vitalicia que cotiza para la jubilación. La Seguridad Social suspende de forma automática esta prestación a los 65 años, ya que se entiende que el trabajador ha llegado a la edad para acceder a la jubilación ordinaria. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda del SEPE y lo que tienes que hacer para no perderla.

La ayuda para mayores de 52 años que ofrece el SEPE es uno de los subsidios estrella de la Seguridad Social. Esta ayuda está dirigida a las personas que superan esta edad, que han agotado la prestación contributiva por desempleo y que carezcan de rentas de cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Las dos grandes particularidades de esta ayuda son que tiene carácter vitalicio hasta la llegada a la edad de la jubilación y que cotiza para la jubilación por el 125% de la base mínima de cotización del Régimen General vigente en cada momento.

La cuantía total es del 80% del IPREM, equivalente a 480 euros, y para poder ser beneficiario de la ayuda del SEPE hay que cumplir con estos requisitos:

Haber agotado el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, una prestación contributiva por desempleo.

Acreditar situación legal de desempleo el día 1 de noviembre de 2024.

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial.

Estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, y haber suscrito el acuerdo de actividad.

Acreditar carencia de rentas.

Haber cotizado efectivamente en España por la contingencia de desempleo durante, al menos, seis años a lo largo de tu vida laboral.

La ayuda del SEPE y la jubilación

El SEPE procederá a la suspensión de la ayuda para mayores de 52 años en caso de dejar de cumplir con algún requisito, como puede ser la carencia de rentas propias. La Seguridad también cancelará de forma automática el acceso a este subsidio cuando los beneficiarios lleguen a la edad de 65 años, independientemente de si cumplen con la cotización para poder recibir una pensión contributiva de jubilación.

Sobre ello, un experto en pensiones ha querido informar a través de un vídeo publicado en la red social TikTok. «Cuando cumples 65 años, el SEPE te lo corta automáticamente, aunque no cumplas con los requisitos para cobrar una pensión, y lo peor es que no te avisan», comienza diciendo.

«No recibirás carta, ni email ni llamada. Simplemente te dejan sin ingreso», dice a la vez que explica los motivos por los que la Seguridad Social no avisa con la cancelación de la ayuda para mayores de 52 años. Esto puede suponer que pierdas el derecho a un subsidio que puedes disfrutar durante un año y ocho meses más, hasta cumplir con los 66 años y ocho meses.

«¿Por qué pasa esto? Porque el sistema asume que ya puedes jubilarte, pero en 2025 sólo pueden hacerlo a los 65 años quienes hayan cotizado más de 38 años y tres meses. Si tú no has llegado a esa cifra, tu edad de jubilación será 66 años y 8 meses. Eso significa que puedes quedarte año y medio sin subsidio ni pensión», explica.

Este experto en pensiones también dice que «este vacío legal ha dejado a miles de personas sin recursos», pero también se puede solucionar. «Puedes reclamar reactivar el subsidio o incluso optar por ayudas. No te arriesgues a quedarte sin un ingreso por un error administrativo», cierra en un vídeo que puede servir a muchos beneficiarios de esta ayuda del SEPE para mayores de 52 años.