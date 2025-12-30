La localidad de Trujillo (Cáceres) se ha convertido en el escenario de una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de la década. El actor y activista Leonardo DiCaprio ha reforzado su compromiso financiero con la empresa estadounidense Diamond Foundry, una firma que no busca fabricar joyas, sino revolucionar el corazón de la electrónica moderna a través de diamantes cultivados en laboratorio.

Diamantes contra el silicio: la nueva era de los microchips

Aunque solemos asociar los diamantes con el lujo, sus propiedades físicas los convierten en el material definitivo para la tecnología. A diferencia del silicio tradicional, el diamante tiene una conductividad térmica hasta diez veces mayor, lo que permite que los chips de alto rendimiento (utilizados en Inteligencia Artificial y coches eléctricos) funcionen a velocidades superiores sin sobrecalentarse.

El hito tecnológico: la planta de Trujillo aspira a ser el mayor centro mundial de sustratos de diamante para semiconductores, posicionando a España como una potencia estratégica en la cadena de suministro global.

Un proyecto de 2.350 millones de euros

La operación no es menor. El proyecto cuenta con una inversión total que asciende a los 2.350 millones de euros, respaldada por una alianza entre Diamond Foundry y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT).

Impacto laboral : se estima la creación de unos 500 empleos directos y más de 1.600 puestos indirectos en la región de Extremadura.

: se estima la creación de unos y más de en la región de Extremadura. Sostenibilidad solar: la elección de Trujillo no es casual; sus más de 3000 horas de sol anuales permiten que los reactores de plasma funcionen con energía 100% renovable, alineándose con la filosofía ecológica que DiCaprio defiende desde hace años.

De la pantalla a la soberanía tecnológica

DiCaprio, quien ya protagonizó la denuncia contra los «diamantes de sangre» en el cine, busca ahora cerrar el círculo invirtiendo en un método de fabricación que replica las condiciones naturales de la Tierra de forma acelerada y ética. En apenas un mes, la fábrica puede producir lingotes de diamante que en la naturaleza tardarían millones de años en formarse.

Con este movimiento, el actor no solo consolida su faceta como inversor de riesgo en el sector cleantech, sino que ayuda a España a dar un salto cualitativo en la industria de la soberanía digital, fabricando componentes escasos que actualmente se encuentran casi exclusivamente en el mercado asiático.