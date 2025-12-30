Los narcotraficantes se refugian del temporal con total impunidad en las costas españolas ante la falta de medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Hasta cuatro narcolanchas fueron avistadas este pasado domingo en Cala Cerrada (Murcia), pero los agentes de la Benemérita no pudieron detener a los delincuentes por no disponer de embarcaciones suficientes para poder hacerlo.

Ha sido la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) la que ha dado la voz de alarma a OKDIARIO, destacando que esta «vergonzosa estampa» se repite por todo el Mediterráneo en días de borrasca como la que azota actualmente nuestro país, con la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía en alerta por lluvias, tormentas y nieblas.

«Ocurre tanto en Murcia como en Cabo de Gata (Almería), Barbate (Cádiz) y en el río Guadalquivir», precisan las fuentes consultadas, denunciando que este modus operandi de los narcotraficantes «queda siempre impune al no obtener ninguna respuesta por parte del Gobierno para evitarlo».

Marlaska, conocedor de la situación

«El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, es consciente de que los narcotraficantes buscan refugio en los puertos y costas españolas y que los agentes no podemos hacer nada para apresarlos e intervenir las embarcaciones y la mercancía que transportan», señala la AEGC.

Apunta que esta situación provoca «impotencia y una gran indignación» entre los guardias civiles que se ven con las manos atadas para impedir que la droga penetre en nuestro país y a su vez en la Unión Europea, con las consecuencias que ello tiene en la sociedad.

La AEGC destaca que esto mismo sucedió cuando tuvo lugar la tragedia de Barbate que se saldó con dos guardias civiles asesinados, arrollados por una narcolancha el 9 de febrero de 2024. «No había barcos en condiciones para ir a echar la narcolancha e intentaron hacerlo los GEAS de la Guardia Civil con una embarcación precaria y se saldó con la muerte de dos compañeros», critica esta asociación, subrayando que la pérdida de la vida de estos dos agentes «no sirvió absolutamente para nada, ya que todo sigue igual».

En aquel suceso, los agentes iban en una zódiac pequeña mientras que la narcolancha tenía 14 metros. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez envió un buque de la Armada para escoltar a la flotilla rumbo a Gaza, las redes sociales ardieron en críticas comparando el buque Furor con los barcos de los que disponen los agentes para perseguir a narcos.

Recientemente, Marlaska ha sacado una licitación para adquirir un buque para Salvamento Marítimo, pero la AEGC señala que para que eso sea una realidad tienen que pasar «varios años como mínimo». Esta asociación exige al Ministerio del Interior que ponga de inmediato los medios y personal necesario para combatir esta lacra, reconozca de una vez el peligro que conlleva esta profesión y otorgue la profesión de riesgo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde Marruecos a España

Los narcotraficantes cargan la droga en Marruecos, que es el mayor productor de productos cannabicos del mundo –el 20% de su PIB es la producción de droga–, la descargan en las costas de España y luego esa droga se distribuye por Europa. Los únicos que pueden actuar contra esta situación son los agentes del Servicio Marítimo, pero si no tienen medios adecuados para salir a navegar e intervenir, no pueden hacer nada.

Las narcolanchas cambian de tripulación constantemente, pero las embarcaciones no pueden salir del agua porque son género prohibido, como dispone el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre. Por ello, cuando hay temporal, permanecen refugiadas en su zona de actuación con total impunidad.

En el caso de Murcia, los narcotraficantes se encontraban a tan sólo ocho millas del puerto de Cartagena, donde tiene su base Salvamento Marítimo -es decir, a unos 14 kilómetros-, por lo que la Guardia Civil no tenía que hacer una gran travesía. Sin embargo, no pudo actuar «ante la falta de medios suficientes, como suele ocurrir».

Roban las narcolanchas incautadas

A esta situación se suma también la recientemente destapada por OKDIARIO y revelada igualmente por la AEGC, como es que los traficantes están robando las narcolanchas que les ha incautado la Guardia Civil porque el Gobierno las ha dejado abandonadas en el Puerto de Algeciras (Cádiz).

Esta situación se está produciendo desde que el Servicio Marítimo de la Benemérita de Algeciras cambió de instalaciones el pasado mes de octubre a otras dentro del puerto, quedando junto a las anteriores las numerosas embarcaciones retiradas a narcotraficantes y contrabandistas, quienes ahora se están haciendo con ellas por piezas.

«Han robado motores, radares, los plotter -pantallas-, antenas y todo tipo de material procedente de estas embarcaciones», señalan a este diario fuentes de la AEGC, destacando que aunque los narcotraficantes tienen recursos suficientes para comprar las embarcaciones que deseen, el material que están robando no es moco de pavo, ya que «un motor fuera borda de unos 300 caballos cuesta unos 45.000 o 50.000 euros» y cada narcolancha lleva mínimo tres, mientras que el precio de una embarcación semirrígida supera los 200.000 euros.

«Si se les ponen las narcolanchas en bandeja, y en vez de comprarlas las roban», apuntan los agentes consultados, precisando que «sólo la primera semana fueron robados 25 motores, según se ha constatado».

La prueba de que este material está siendo utilizado nuevamente por narcotraficantes es que se ha detectado en algunas de las embarcaciones incautadas el número de diligencias previas de delitos anteriores pintado en los motores.