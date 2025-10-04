Una infiltrada de Israel en la flotilla destapa que Hamás la financió y que los barcos no llevaban ayuda

Una agente israelí encubierta se infiltró en la flotilla de Gaza con una cámara oculta y ha desenmascarado a toda la organización: los activistas admiten que su financiación proviene de Hamás y los Hermanos Musulmanes y que los barcos no llevaban ayuda humanitaria para los palestinos de la Franja de Gaza, pese a que han estado vendiendo ese relato en los múltiples vídeos que han ido colgando en sus redes sociales durante el periplo.

La agente encubierta se hizo pasar por una joven en busca de experiencia como voluntaria y se infiltró en organizaciones de derechos humanos pro-palestinos involucradas en la planificación de la flotilla, en la que han viajado, entre otros, Barbie Gaza, la activista sueca Greta Thunberg y Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona.

En las grabaciones con cámara oculta de esta investigadora, los activistas admiten que la misión es principalmente para relaciones públicas y propaganda, en lugar de ayuda humanitaria genuina. La investigación descubre vínculos de financiación con Hamás y la Hermandad Musulmana.

Esta agente encubierta asistió a conferencias y reuniones, algunas de ellas en Jordania y Berkeley (California). «Llegó a sumarse a una de las expediciones de la flotilla, evidenciando que los barcos prácticamente no llevaban nada», señala ACOM, subrayando que la investigadora destapa «las agendas ocultas detrás de la fachada de derechos humanos, incluyendo lazos directos con Hamás».

La investigación ha sido emitida en la televisión israelí y la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo, la ha difundido en redes sociales.

Además, hace unos días un soldado israelí denunció que el barco de Ada Colau no llevaba ayuda humanitaria. Este militar grabó un vídeo en la bodega de la embarcación, que era una de las más grandes de la flotilla, y aparece prácticamente vacía. «Falta una cosa», ironiza el soldado, en referencia a «toda esa ayuda que se suponía que iban a traer a Gaza» y que brilla por su ausencia.

Un portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, ya había denunciado que la flotilla estaba financiada por representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Europa. «Tenemos pruebas de ello», aseguró la semana pasada en una rueda de prensa, apuntando que «todos los que apoyan» esta iniciativa «en realidad apoyan a los asesinos del 7 de octubre» de 2023, en referencia a la masacre terrorista de Hamás que acabó con la vida de 1.200 israelíes y generó cerca de 3.000 heridos.

En este mismo sentido se ha pronunciado también un portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, quien ha venido destacando que el objetivo de la flotilla «organizada por Hamás» no es llevar ayuda humanitaria, sino «provocar».

Además, hace unos días se destapó que el nº 2 de la flotilla asistió el pasado mes de febrero como invitado al funeral de los líderes terroristas de Hezbolá, Hassan Nasrallah y Hisham Safieddine, eliminados por Israel en operaciones antiterroristas.

‘Barbie Gaza’ blanquea a Hamás

Son muchos los testimonios de la flotilla que han intentado blanquear a los terroristas de Hamás. Ana Alcalde, conocida como Barbie Gaza, llegó a decir que «es un bulo» que violaran y mataran a mujeres en la masacre de octubre de 2023.

La Barbie Gaza de la flotilla afirma que Hamás es «un grupo político de resistencia armada». Así lo declaró la semana pasada en una intervención en el programa En boca de todos, de Cuatro, en una conexión desde la flotilla.

Alcalde declaró que las propias chicas secuestradas «han salido diciendo que las trataron bien». «Es más, una de ellas se operó la nariz y dijo que se había sentido fea porque no le habían hecho nada, porque no la habían tocado», señaló con vehemencia, cuando, sin embargo, hubo violaciones masivas de mujeres y niñas y asesinatos de embarazadas, cuyos bebés sacaron de sus vientres para rematarlos a cuchilladas o quemarlos.

«¿Sólo te falta decir que a los muertos los asesinaron muy bien», le espetó Jaime González, jefe de opinión de OKDIARIO, sin dar crédito a lo declarado por la Barbie de la flotilla. «Es delirante», sentenció, visiblemente indignado.

Preguntada por Nacho Abad, presentador del programa, qué es para ella Hamás, señaló que «un grupo político que tiene diferentes facciones, entre ellas la resistencia armada». «Yo, si hay terroristas entre ellos, no lo sé. No me concierne a mí», apuntó, destacando que defiende «el derecho de los pueblos oprimidos a resistir».

Cabe recordar que Hamás acabó con la vida de 1.200 israelíes y generó cerca de 3.000 heridos. Secuestró a 251 personas, de las cuales aún quedan 48 en «los túneles de la muerte», el resto fueron liberadas en intercambios o asesinadas. Hamás está reconocida como organización terrorista por la Unión Europea y por EEUU.