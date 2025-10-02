Por qué tiraban al mar sus teléfonos móviles los integrantes de la flotilla al ser interceptados por Israel

En la interceptación de la flotilla ha llamado enormemente la atención un hecho que trascendió anoche cuando Israel puso en marcha su operativo contra dicha flotilla propalestina: que los integrantes de la misma tiraban sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos al mar cuando sus barcos eran intervenidos por los marinos israelíes.

Todo un acto calculado para proteger la seguridad de su misión y sus participantes, los activistas de la Flotilla Global Sumud (GSF) arrojaron sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos al mar momentos antes de que las fuerzas navales israelíes interceptaran sus embarcaciones en aguas internacionales, a unas 70 millas náuticas (129 km) de la costa de Gaza.

La acción, captada en vídeos en vivo transmitidos por los propios activistas, buscaba una cosa: impedir que las autoridades israelíes accedieran a posible información sensible que pudiera exponer a los involucrados en la flotilla de Ada Colau y Barbie Gaza Buscaban también otra cosa: evitar ser identificados.

Las redes han llamado también la atención ante el hecho de que ecologistas como Greta Thunberg, arroje al mar dispositivos tan contaminantes para la biodiversidad.

En los vídeo se ve cómo los miembros de la tripulación tiran al agua los dispositivos electrónicos. «El objetivo era que Israel no obtuviera ninguna información sobre todas las personas involucradas en la misión, tanto a bordo como desde tierra, para no exponerlos a posibles represalias. Buscaban evitar revelar la identidad del capitán o del coordinador», ha explicado un portavoz de la flotilla.

Los de la flotilla son tan valientes que tiraron al mar hasta sus móviles 😂pic.twitter.com/CBIYizFEuI — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧(A) ☆ 🇪🇸 (@progrestonnn) October 2, 2025

Esta medida, según los organizadores, formaba parte de un protocolo de seguridad, en el que los activistas de izquierda y ultraizquierda son especialistas, para contrarrestar posibles rastreos electrónicos y proteger la privacidad de los propalestinos y su operativo.

La flotilla, compuesta por más de 44 barcos, fue interceptada anoche por la unidad naval Shayetet 13 de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Videos difundidos por la GSF muestran a los activistas poniéndose chalecos salvavidas, levantando las manos en señal de no resistencia y arrojando sus dispositivos al agua antes de la llegada de los soldados.

Israel ha dicho que la intercepción como una medida para proteger su «zona de bloqueo», afirmando que toda ayuda debe pasar por canales oficiales. Más de 100 integrantes han sido detenidos y trasladados «sanos, salvos y seguros» al puerto de Ashdod para su deportación tras la festividad de Yom Kippur.

El Ministerio de Exteriores de Israel informó este miércoles de que ha interceptado varios barcos de la Global Sumud Flotilla, en una operación que se estaba llevando a cabo «sin incidentes» y «de forma segura». Los pasajeros han sido trasladados al puerto israelí de Ashdod, añadía. Una escuadra naval israelí ha bloqueado el avance de la flotilla que pretendía llegar a Gaza y a esta hora ya ha interceptado 41 barcos, según la web de propia flotilla.

El citado ministerio israelí ha difundido un mensaje de advertencia a través de sus redes sociales y ha asegurado que el único propósito de la flotilla «es la provocación», ya que se niega a transferir la ayuda a Gaza mediante otros medios.