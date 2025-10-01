Los ocupantes de la flotilla propalestina serán trasladados a Israel y deportados

Varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido rodeados por los buques israelíes en el mar frente a Gaza. Sus ocupantes, que serán trasladados a Israel por militares israelíes para su posterior expulsión, según ha asegurado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

«Todas las barcas serán rodeadas y deberían ser trasladadas al puerto de Ashdod, donde después cada país deberá encargarse de sus connacionales», ha declaró el ministro en el informativo de la televisión pública RAI. La flotilla compuesta por más de 50 barcos ha comenzado a ser interceptada por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza, o sea, ya en aguas israelíes. La operación israelí ha comenzado hace un par de horas.

Según informes de testigos oculares y transmisiones en directo, marinos israelíes han subido a bordo de al menos tres buques líderes: Alma, Adara y Sirius. Sus ocupantes han arrojado sus teléfonos al mar.

La operación israelí, descrita como «compleja» por fuentes militares israelíes, pretende remolcar los barcos al puerto de Ashdod, al norte de Gaza, donde, previsiblemente, se procesará la ayuda humanitaria y se interrogará a los detenidos antes de su deportación.

Israel ha justificado la acción como necesaria para mantener su «bloqueo legal» contra los terroristas de Hamás, a quien acusa de tener lazos con algunos participantes de la flotilla

«Nadie violará el bloqueo naval», reiteró el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado previo, ofreciendo repetidamente descargar la ayuda en Ashdod para su transferencia a Gaza, propuesta rechazada por los activistas propalestinos.

La flotilla desoye a Israel, España e Italia

Hay que recordar que son los propios integrantes de la flotilla quienes se han puesto en peligro, desoyendo las recomendaciones de los dos únicos gobiernos que les han ofrecido escolta de la Armada, España e Italia. Los líderes de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, les han pedido «encarecidamente» que den la vuelta y no lleguen a Gaza, ni siquiera que traspasaran la zona de exclusión marítima de Israel. Primero, para no correr peligro, y segundo, porque, como les ha dicho Meloni, el momento, con el plan de paz de Trump negociándose, no es le más indicado para añadir presión a Israel.