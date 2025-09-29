Los 20 puntos del Plan de Paz de Trump: no cierra la puerta a un Estado palestino e Israel no ocupará Gaza

Donald Trump, presidente de EEUU, se reúne este miércoles en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un momento clave para las relaciones entre Estados Unidos e Israel. La agenda del encuentro incluye discusiones sobre el controvertido «Plan de Paz Trump de 20 Puntos», para Gaza, una propuesta ambiciosa revelada esta semana por la administración estadounidense, que busca poner fin a la guerra que dura ya casi dos años y allanar el camino para la gobernanza postbélica de la Franja de Gaza.

El Plan de Paz de Trump para Gaza presentado inicialmente a líderes árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha generado reacciones de todo tipo: apoyo cauteloso de países como Arabia Saudí, Egipto y Qatar y reservas de los aliados de Netanyahu, quienes rechazan cualquier mención a un futuro estado palestino o al papel de la Autoridad Palestina. Según la Abc News, persisten al menos tres discrepancias entre Israel y EEUU sobre el Plan de Paz en Gaza propuesto por Trump.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indican que el documento del Plan de Paz de Trump para Gaza, elaborado con aportes del enviado especial Steve Witkoff, representa un giro en la política de Trump, quien previamente había evitado respaldar explícitamente una solución de dos estados, pero ahora reconoce las aspiraciones palestinas como un «horizonte político» para la coexistencia pacífica.

El plan detalla una hoja de ruta exhaustiva, que incluye el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza, una fuerza de seguridad internacional y un ambicioso programa de desarrollo bajo el nombre «Plan de Desarrollo Trump».

Los 20 puntos del Plan de Paz de Trump para Gaza

A continuación, se explican los 20 puntos exactos del plan oficial, basados en el texto completo publicado por la Casa Blanca. Los puntos siguen un orden secuencial: desde el cese al fuego inmediato hasta la gobernanza y desarrollo a largo plazo.

Gaza como zona desradicalizada y libre de terrorismo: Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo que no represente una amenaza para sus vecinos. Reconstrucción para el beneficio de los gazatíes: Gaza será reconstruida para el beneficio de su pueblo, que ha sufrido más que suficiente. Fin inmediato de la guerra si hay acuerdo: Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este período, todas las operaciones militares, incluidas bombardeos aéreos y de artillería, se suspenderán, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para un retiro completo y gradual. Liberación de rehenes en 72 horas: Dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación pública de Israel de este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos. Liberación de prisioneros por Israel: Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 prisioneros con sentencia de cadena perpetua, más 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí fallecido cuyos restos se liberen, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos. Amnistía y paso seguro para miembros de Hamás: Una vez devueltos todos los rehenes, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y al desmantelamiento de sus armas recibirán amnistía. Los miembros de Hamás que deseen abandonar Gaza recibirán paso seguro a países receptores. Ayuda humanitaria inmediata: Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará ayuda completa de inmediato a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán consistentes con lo incluido en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), rehabilitación de hospitales y panaderías, y entrada de equipo necesario para remover escombros y abrir carreteras. Distribución de ayuda sin interferencia: La entrada y distribución de ayuda en la Franja de Gaza procederá sin interferencia de las partes, a través de las Naciones Unidas y sus agencias, el Croissant Rojo, y otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en el acuerdo del 19 de enero de 2025. Gobernanza transicional: Gaza será gobernada bajo una gobernanza transicional temporal de un comité palestino tecnócrata y apolítico, responsable de la administración diaria de servicios públicos y municipios para la población de Gaza. Este comité estará compuesto por palestinos calificados y expertos internacionales, con supervisión de un nuevo cuerpo transicional internacional, el Consejo de Paz (Board of Peace), que será presidido y dirigido por Donald J. Trump, con otros miembros y jefes de Estado por anunciar, incluyendo al ex primer ministro británico Tony Blair. Este cuerpo establecerá el marco y manejará el financiamiento para la redesarrollo de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas, como se delineó en varias propuestas, incluyendo el plan de paz de Trump de 2020 y la propuesta saudí-francesa, y pueda retomar de manera segura y efectiva el control de Gaza. Plan de desarrollo económico Trump: Se creará un plan de desarrollo económico Trump para reconstruir y energizar Gaza, convocando un panel de expertos que han ayudado a crear algunas de las ciudades milagro modernas y prósperas en el Medio Oriente. Muchas propuestas de inversión pensadas y ideas de desarrollo emocionantes han sido elaboradas por grupos internacionales bien intencionados, y serán consideradas para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza necesarios para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleos, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza. Zona económica especial: Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso a negociar con países participantes. Libertad de movimiento para los gazatíes: Nadie será forzado a abandonar Gaza, y aquellos que deseen irse serán libres de hacerlo y libres de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir un Gaza mejor. Exclusión de Hamás y desmilitarización: Hamás y otras facciones acuerdan no tener ningún papel en la gobernanza de Gaza, directa, indirecta o en cualquier forma. Toda infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles y instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Habrá un proceso de desmilitarización de Gaza bajo supervisión de monitores independientes, que incluirá colocar armas permanentemente fuera de uso a través de un proceso acordado de desmantelamiento, y apoyado por un programa financiado internacionalmente de recompra y reintegración, todo verificado por los monitores independientes. La nueva Gaza estará completamente comprometida a construir una economía próspera y a la coexistencia pacífica con sus vecinos. Garantías regionales: Se proporcionará una garantía por socios regionales para asegurar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que el nuevo Gaza no represente una amenaza para sus vecinos o su pueblo. Fuerza de estabilización internacional: Estados Unidos trabajará con socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza de Estabilización Internacional temporal (ISF) para desplegarse inmediatamente en Gaza. La ISF entrenará y proporcionará apoyo a fuerzas policiales palestinas verificadas en Gaza, y consultará con Jordania y Egipto, que tienen amplia experiencia en este campo. Esta fuerza será la solución de seguridad interna a largo plazo. La ISF trabajará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar áreas fronterizas, junto con fuerzas policiales palestinas recién entrenadas. Es crítico prevenir la entrada de municiones a Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de bienes para reconstruir y revitalizar Gaza. No ocupación ni anexión por Israel: Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la ISF establezca control y estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán basados en estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, la ISF, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de un Gaza seguro que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto o sus ciudadanos. Prácticamente, las FDI entregarán progresivamente el territorio de Gaza que ocupa a la ISF según un acuerdo que hagan con la autoridad transicional hasta que se retiren completamente de Gaza, salvo por una presencia perimetral de seguridad que permanecerá hasta que Gaza esté adecuadamente seguro de cualquier amenaza terrorista resurgente. Zonas «libres de terrorismo» si Hamás rechaza el plan: si Hamas dilata o rechaza el plan, las medidas de ayuda y reconstrucción seguirán adelante en las zonas «libres de terrorismo» controladas por la fuerza internacional. Diálogo interreligioso: Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en valores de tolerancia y coexistencia pacífica para intentar cambiar mentalidades y narrativas de palestinos e israelíes, enfatizando los beneficios que se pueden derivar de la paz. Camino hacia la autodeterminación palestina: Mientras avance el re-desarrollo de Gaza y cuando el programa de reforma de la AP se lleve a cabo fielmente, las condiciones podrían finalmente estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación y estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino. Diálogo EEUU entre Israel y palestinos: Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para la coexistencia pacífica y próspera.

Trump, optimista en publicaciones en Truth Social, prometió «algo especial» para el Medio Oriente y enfatizó que el objetivo es lograr un «acuerdo permanente y duradero» que libere a los rehenes y reconstruya Gaza sin forzar desplazamientos masivos. Netanyahu, por su parte, ha expresado en entrevistas que Israel está «trabajando en ello», aunque funcionarios israelíes advierten de objeciones a elementos como la amnistía para miembros de Hamás o la participación de fuerzas de seguridad palestinas. La reunión de hoy, es la cuarta entre ambos líderes este año.