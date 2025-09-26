Lo que se dicen Trump y Melania en una tensa discusión en el helicóptero presidencial: «Sólo dilo…»

Un vídeo ha capturado un nuevo momento de evidente tensión entre Donald Trump y su esposa Melania Trump a bordo del Marine One, el icónico helicóptero del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que transporta al presidente. El incidente tuvo lugar el pasado miércoles, durante el regreso de la pareja a Washington D.C. tras la participación de Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Las imágenes, grabadas a través de las ventanillas del aparato, muestran a la pareja enzarzada en una conversación cara a cara, con gestos que denotan una discusión acalorada y un claro desacuerdo. En el breve vídeo pool se observa a Donald Trump inclinándose hacia adelante con una expresión seria y señalando repetidamente con el dedo índice hacia Melani.

Por su parte, la primera dama de EEUU, Melania Trump, responde en la discusión con los labios apretados en una línea firme, negando con la cabeza de manera decidida y manteniendo las manos cruzadas sobre su regazo, en una postura defensiva y contenida. Aunque el vídeo es corto, apenas unos segundos, Melania finalmente replica agitando levemente las palmas de las manos hacia arriba, como queriendo enfatizar su punto de vista.

Ambos lucen rostros tensos, con ceños fruncidos y miradas fijas. A pesar de la aparente discordia, al descender del helicóptero en el South Lawn de la Casa Blanca, la pareja se tomó de la mano y caminó unida, proyectando una imagen de normalidad ante los reporteros presentes.

Un experto en lectura labial, Jeremy Freeman, consultado por el Daily Mail, analizó el intercambio y reveló palabras clave que podrían haber sido pronunciadas. Según Freeman, Melania habría dicho: «Tú simplemente continuaste…», a lo que Trump respondió: «Fue increíble». Ella replicó entonces: «Sólo dilo y déjalo…».

El experto sugiere que la discusión no era personal, sino que giraba en torno al controvertido incidente del incidente de la escalera ocurrido esa misma semana en la ONU, donde Trump y Melania se vieron obligados a subir a pie una escalera mecánica que paró justo cuando se subieron a ella, un percance que el presidente mencionó en su discurso sobre el riesgo de «caer de cara en los afilados escalones de acero» y exigiendo incluso el despido o arresto del personal responsable.

La Casa Blanca, contactada por el medio británico, no ha emitido comentarios oficiales, aunque un portavoz desestimó cualquier interpretación sensacionalista.

Esta no es la primera vez que los Trump son captados en momentos de tensión pública, lo que ha alimentado durante años especulaciones sobre la dinámica de su matrimonio de casi tres décadas. De hecho, su relación ha estado marcada por varios desencuentros notorios que han trascendido las paredes de la Casa Blanca.

Uno de los más icónicos ocurrió en 2017, durante el primer viaje oficial de Trump como presidente a Israel y Arabia Saudí. En el aeropuerto de Tel Aviv, las cámaras grabaron a Melania apartando bruscamente la mano de su esposo cuando este intentó tomarla del brazo, un gesto que se viralizó instantáneamente y fue interpretado como un rechazo frío y deliberado.

Aunque el equipo de la Casa Blanca lo atribuyó a un «desliz cultural», el incidente se sumó a una serie de clips donde Melania parece mantener una distancia física palpable.

Otro episodio emblemático data de 2018, durante la gira europea de los Trump. En la cumbre de la OTAN en Bruselas, Melania fue vista rodando los ojos y soltando un suspiro audible mientras Donald interactuaba con otros líderes mundiales, un gesto de impaciencia que generó memes y titulares en todo el mundo.

Ese mismo año, el escándalo del jacket-gate elevó las tensiones a un nivel político: Melania visitó un centro de detención de migrantes en Texas luciendo una chaqueta verde de Zara con la frase: «Realmente no me importa, ¿verdad?».

El gesto fue visto como una pulla a la prensa y a la política de «tolerancia cero» de su esposo en la frontera, lo que provocó una discusión privada en el Despacho Oval. Según la ex secretaria de prensa de Melania, Stephanie Grisham, Trump las reprendió a gritos por el incidente, revelando grietas en su alineación pública.

Tampoco se puede olvidar la pelea en Mar-a-Lago de marzo de 2019, donde testigos presenciales describieron a la pareja intercambiando «palabras duras» durante una cena en el club privado de Trump en Florida, justo después de la publicación del informe Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones. Un observador anónimo relató que la discusión era tan intensa que no pudieron disimularla ante los comensales, con Melania visiblemente molesta y Trump distraído por las repercusiones mediáticas.

Más recientemente, en 2024, el libro American Woman de la corresponsal de The New York Times Katie Rogers detalló múltiples choques internos durante el primer mandato de Trump, desde desacuerdos sobre la decoración de la Casa Blanca —donde Melania eligió muebles elegantes que Donald reemplazó por opciones más ostentosas— hasta diferencias en la respuesta a tragedias nacionales, como los tiroteos masivos, donde ella abogaba por un tono más empático.

Tras los disturbios de Charlottesville en 2017, cuando Trump equiparó a neonazis con contramanifestantes al decir que había «gente muy fina en ambos lados», Melania tuiteó inmediatamente un mensaje contra el odio, distanciándose públicamente de su esposo.

Otro caso fue en 2018, cuando canceló su viaje a Davos, Suiza, en un aparente acto de «castigo» por las revelaciones sobre el pago a la actriz porno Stormy Daniels, dejando a Trump humillado ante la prensa internacional, como contó Grisham en entrevistas posteriores.