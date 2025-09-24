El Servicio Secreto investiga el incidente de Trump con las escaleras mecánicas de la ONU tras su queja

El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando el parón de unas escaleras mecánicas en las que Donald Trump iba a subirse durante su visita a la ONU en Nueva York. Trump, y la primera dama, Melania, se disponían a subir por una escalera mecánica para dirigirse a la Asamblea General. La escalera se detuvo repentinamente, generando preocupación y especulación sobre un posible sabotaje o fallo técnico.

«Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado inmediatamente», ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en la red social X, posteriormente ha anunciado que hay una investigación en marcha.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately. The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

«Sé que tenemos personal, incluyendo al Servicio Secreto de Estados Unidos, investigando esto para llegar al fondo del asunto», ha dicho. «Si descubrimos que se trataba de personal de la ONU que intentaba deliberadamente hacer tropezar, literalmente, al presidente y a la primera dama de Estados Unidos, será mejor que rindan cuentas por ello y yo personalmente me encargaré de ello», ha agregado.

El incidente se produjo después de que ambos superaran los controles de seguridad en la entrada del edificio, lo que añade complejidad a la investigación sobre el manejo de protocolos de seguridad en eventos de alto perfil. La ONU también indicó que su revisión de la unidad de procesamiento central de la escalera confirmó que la detención «no fue intencional» y respondió exclusivamente al mecanismo de seguridad activado accidentalmente.

Durante su discurso ante la Asamblea General, Trump se quejó sobre el episodio y mencionó también problemas con el teleprompter, afirmando que ambos equipos estaban en «mal estado». Sin embargo, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, aclaró que los teleprompters de la ONU funcionan correctamente, aunque no se ha precisado si la delegación estadounidense llevó un dispositivo propio para el discurso.

La respuesta de la ONU

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha indicado en una nota de prensa que la escalera mecánica se habría detenido después de que un cámara de la delegación estadounidense pisara «sin darse cuenta» un mecanismo de seguridad en la parte superior tras adelantarse a Trump y la primera dama para documentar su llegada.

Dujarric ha indicado que Trump y su esposa se acercaron a la escalera mecánica tras pasar el control de seguridad en la entrada del edificio, tras lo que «en un esfuerzo por documentar su llegada, un cámara de la delegación estadounidense se subió a la escalera mecánica antes que el presidente y la primera dama». «Cuando el cámara, que iba de espaldas a la escalera cuando llegó a la parte superior, la primera dama, seguida por el presidente Trump, se subieron en la parte baja. En ese momento, la escalera mecánica se paró», ha explicado.