Trump abronca a la ONU: «Soluciono siete guerras y sólo recibo un teleprompter averiado»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado que la ONU le haya recibido sin los medios adecuados para pronunciar su discurso ante las Naciones Unidas. Al inicio de su intervención, el mandatario norteamericano ha advertido de que el teleprompter, donde tenía que leer su intervención, estaba averiado y lo ha revelado a su audiencia. «No me importa dar este discurso sin teleprompter porque no funciona. De todas formas, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Así se habla con más corazón», ha señalado.

No obstante ha dicho que quien esté manejando el teleprompter se encuentra en «serios problemas» por este fallo. «Solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprompter está en serios problemas», ha indicado.

Durante su discurso, Trump ha criticado a la Organización de Naciones Unidas al indicar que él ha puesto fin a siete guerras y que ha negociado con los líderes de todos los países pero que nunca ha recibido una llamada de la ONU y que lo único que ha recibido de las Naciones Unidas ha sido una escalera mecánica averiada y un teleprompter que no funciona.

«Lo único que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que, al subir, se detuvo justo a la mitad. Si la Primera Dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído. Pero está en plena forma. Ambos estamos en buena forma. Ambos nos pusimos de pie», ha explicado criticando la falta de hospitalidad de la organización con el líder estadounidense.

«Y luego un teleprompter. Eso no funcionó. Esto es… Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas: una escalera mecánica en mal estado y un teleprompter en mal estado», ha lamentado el presidente de los Estados Unidos.

A lo largo de su discurso, el presidente estadounidense se ha mostrado «comprometido» con las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás, pero ha culpado al grupo palestino de rechazar «reiteradamente» un acuerdo que él mismo prometió antes de volver el pasado mes de enero en la Casa Blanca.

Trump también pensó que resolver el conflicto en Ucrania sería «más fácil», como él mismo ha admitido este martes, pero ha culpado a Rusia de mantener una guerra que «debería haber sido cuestión de días» y ha lanzado amenazas veladas contra los países que, como China e India, puedan «financiar» el conflicto.

El magnate republicano ha avisado de que, «si Rusia no está preparada para llegar a un acuerdo y acabar la guerra, Estados Unidos está preparado para imponer un paquete muy contundente de aranceles», pero ha apuntado que, para que sea «efectivo», desde Europa también se deberían seguir «las mismas medidas exactas».