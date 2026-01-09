El BOE confirma las malas noticias: la comunidad que no tendrá puente hasta esta fecha

El fin de la temporada navideña, con muchos pudiendo disfrutar de unas vacaciones de al menos una o dos semanas, lleva ahora a que la vuelta a la rutina se nos haga cuesta arriba. Además el frío hace lo suyo y por ello, el mes de enero es sin duda alguna uno de los más complicados del año y más cuando piensas en el momento en el que vas a poder volver a descansar y te das cuenta que en Madrid, el primer puente no llegará hasta ya entrados en primavera.

La publicación del calendario laboral de 2026 en el Boletín Oficial del Estado ha dejado un escenario poco alentador para quienes soñaban con un respiro cercano. Tras los festivos de Año Nuevo y Reyes, la Comunidad de Madrid entra en un tramo del año especialmente largo, sin puentes, sin festivos autonómicos y sin fechas marcadas en rojo a corto plazo. Una situación que ha generado cierta desilusión entre los madrileños, que cada año confían en que el arranque del curso laboral se haga más ligero con algún día extra. Mientras otros territorios sí cuentan con festivos locales o autonómicos repartidos en los primeros meses, Madrid afronta una realidad contundente: el próximo puente no llegará hasta abril. Hasta entonces, el ritmo será ininterrumpido durante casi noventa días, algo que muchos ya definen como una de las cuestas de enero más largas de los últimos años.

La comunidad que no tendrá puente hasta ésta fecha

El BOE es claro en este punto. El siguiente periodo de descanso real en la Comunidad de Madrid se hará esperar hasta la Semana Santa de 2026. El calendario fija como festivos el Jueves Santo, 2 de abril, y el Viernes Santo, 3 de abril. Al unirse al fin de semana, se obtiene un puente de cuatro días que será, por fin, el primer parón del año para millones de personas.

La ausencia de festivos en enero, febrero y marzo convierte este periodo en uno de los más extensos sin descanso dentro del calendario laboral madrileño. Para quienes acostumbran a planificar viajes con antelación, esta información resulta clave. La Semana Santa se perfila así como la primera gran oportunidad para organizar una escapada, una visita familiar o unos días de desconexión antes de la llegada del buen tiempo. Muchos ya están revisando vuelos y alojamientos al ver que no habrá más ocasiones hasta entonces.

El calendario laboral de 2026: todas las fechas que marca el BOE

Al margen de ese primer puente que no llegará hasta principios de abril, el listado oficial de festivos nacionales y autonómicos para 2026 queda así:

1 de enero jueves Año Nuevo

6 de enero martes Epifanía del Señor

2 de abril Jueves Santo

3 de abril Viernes Santo

1 de mayo viernes Fiesta del Trabajo

2 de mayo sábado Fiesta de la Comunidad de Madrid

15 de agosto sábado Asunción de la Virgen

12 de octubre lunes Fiesta Nacional de España

2 de noviembre lunes traslado de Todos los Santos

7 de diciembre lunes traslado del Día de la Constitución Española

8 de diciembre martes Día de la Inmaculada Concepción

25 de diciembre viernes Natividad del Señor

La lista se complementa con los festivos locales establecidos por cada ayuntamiento. En el caso de la ciudad de Madrid, en 2026 se celebrará San Isidro el viernes 15 de mayo, mientras que la festividad de Nuestra Señora de La Almudena tendrá lugar el lunes 9 de noviembre. Ambos días resultan esenciales para configurar la segunda parte del año, aunque no sirven para aliviar el largo tramo sin descanso que se extiende entre principios de enero y los primeros días de abril.

Una cuesta de enero más larga de lo habitual

La ausencia de festivos en los primeros meses del año tiene un efecto directo en el estado de ánimo colectivo. Enero, de por sí un mes complejo por el esfuerzo económico tras las Navidades y por el regreso a la rutina, se vuelve más exigente cuando no hay descansos a la vista. A esto se suma que las temperaturas frías y los días cortos no facilitan la sensación de ligereza. La expectativa del próximo puente suele ayudar a sobrellevar el arranque del año, pero en 2026 los madrileños tendrán que esperar más de lo habitual para disfrutar de ese respiro.

Semana Santa la primera oportunidad para desconectar

Pero pensar que en abril tendremos cuatro días de fiesta seguidos, se convierte en la gran esperanza y además, como este año Semana Santa cae a comienzos de mes, permitirá a muchos a que puedan ajustar presupuestos y planificar con margen. Hasta entonces y si vives en Madrid, no queda otra que afrontar estos meses con paciencia. El calendario está fijado y el BOE no deja margen para sorpresas: Madrid será una de las comunidades que más tarde disfrutará de un puente en 2026. Y, aunque la espera se haga larga, ese descanso llegará aunque sea una vez dejemos atrás el invierno y estemos ya en primavera.