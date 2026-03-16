Entradas gratis de Rosalía a cambio de donar sangre: así las puedes conseguir si estás en Madrid hoy

Los fans de Rosalía están de suerte, y es que tienen una oportunidad muy especial si están en Madrid: conseguir entradas para sus conciertos simplemente donando sangre o plasma. La iniciativa forma parte de una campaña impulsada por la Comunidad de Madrid para reforzar las reservas de sangre antes de la Semana Santa, una época en la que suelen bajar las reservas.

La campaña se celebra del 16 al 22 de marzo en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, situado en el barrio de Valdebernardo. Entre todas las personas que participen se sortearán dos entradas para los conciertos que la cantante catalana ofrecerá el 30 de marzo, 1, 4 y 4 de abril en el Movistar Arena de Madrid.

El objetivo principal de esta iniciativa es garantizar que las reservas de sangre se mantengan en niveles adecuados durante las semanas previas a las vacaciones de Semana Santa, que coincide cuando los hospitales suelen necesitar más donaciones.

¿Cómo conseguir las entradas gratis?

Participar es un proceso sencillo. Cualquier persona que done sangre o plasma durante la semana de la campaña entrará automáticamente en el sorteo de dos entradas para el concierto de Rosalía.

La donación se realizará en el Centro de Transfusión de Madrid, donde se quieren garantizar las reservas de los grupos 0+ y B-, mientras que también se necesita aumentar las reservas de 0-, A+ Y A-. En el caso del plasma, se utiliza un procedimiento conocido como plasmaféresis, que dura alrededor de 40 minutos y permite una recuperación rápida, permitiendo al donante poder volver a donar pasadas 48 horas.

Esta iniciativa solidaria también busca concienciar sobre la importancia de donar, ya que la sangre es imprescindible para transfusiones, y el plasma se utiliza para la fabricación de medicamentos que necesitan miles de pacientes.

Requisitos para donar sangre en Madrid

Para participar en esta campaña y poder optar al sorteo de dos entradas, es necesario cumplir con los requisitos habituales para la donación de sangre:

Tener más de 18 años.

Pesar al menos 50 kilos.

Estar en buen estado de salud.

Además, desde el Centro de Transfusión recuerdan que hay especial necesidad de alguno de los grupos sanguíneos, por lo que animan a los ciudadanos a participar en esta campaña solidaria.

Cada año, este tipo de donaciones permite recoger entre las 9.000 y 10.000 bolsas, que son fundamentales para cubrir la demanda hospitalaria.