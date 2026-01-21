Rosalía y los cuatro conciertos en Madrid con su ambicioso LUX Tour 2026

Rosalía volverá a subirse a un escenario madrileño en 2026. La artista catalana ha anunciado que su próxima gira internacional, LUX TOUR 2026, hará parada en la capital con cuatro conciertos consecutivos los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, todos ellos en el Movistar Arena. Será allí donde presente en directo su nuevo trabajo discográfico, LUX, uno de los lanzamientos más comentados de los últimos meses.

El anuncio llega después de semanas de rumores y confirma que Madrid tendrá un papel destacado dentro de un tour que recorrerá distintas ciudades de Europa, América y Asia. Cuatro fechas seguidas no son habituales y refuerzan la idea de que la capital sigue siendo uno de los grandes puntos de conexión entre Rosalía y su público.

Madrid, parada clave del LUX TOUR 2026

La relación de la cantante con Madrid se ha ido consolidando con el paso de los años, tanto a nivel profesional como artístico. No es la primera vez que elige la ciudad para presentar un proyecto de gran formato, pero sí una de las pocas ocasiones en las que concentra tantas fechas en un mismo recinto.

El Movistar Arena acogerá un espectáculo que, según apunta el entorno de la gira, estará diseñado específicamente para grandes aforos y con una puesta en escena acorde al universo sonoro y visual de LUX. Todo apunta a que será uno de los eventos musicales más destacados de la primavera de 2026.

LUX, un disco que marca una nueva etapa

Publicado en 2025, LUX representa un giro significativo dentro de la trayectoria de Rosalía. El álbum fue grabado junto a la London Symphony Orchestra, bajo la dirección del compositor islandés Daníel Bjarnason, y se aleja de los esquemas tradicionales del pop para explorar una sonoridad más abierta, con referencias a la música clásica, la espiritualidad y la experimentación vocal.

El proyecto cuenta además con colaboraciones poco habituales en el circuito comercial, como Björk, Carminho, Estrella Morente o Silvia Pérez Cruz, así como la participación de la Escolanía de Montserrat y el Coro de Cámara del Palau de la Música Catalana. Un conjunto de nombres que refuerza el carácter coral y ambicioso del disco.

Canciones como Berghain y La perla han sido algunas de las más escuchadas desde su lanzamiento. LUX debutó directamente en el número uno del Global Top Albums de Spotify y registró el mayor estreno en streaming de la plataforma para una artista femenina en español, un dato que confirma su impacto más allá del mercado nacional.

De El mal querer a Motomami: una trayectoria singular

Rosalía irrumpió en la escena internacional con El mal querer (2018), un álbum que rompió moldes al reinterpretar el flamenco desde una narrativa contemporánea. Su primer sencillo, Malamente, fue nominado en cinco categorías en los Grammy Latinos y se llevó dos premios, marcando un antes y un después en su carrera.

A partir de ahí llegaron canciones como Pienso en tu mirá, Di mi nombre o Bagdad, que ampliaron su repercusión y consolidaron un estilo propio. En 2022 publicó Motomami, un trabajo radicalmente distinto, que dividió opiniones pero terminó siendo reconocido como uno de los discos más influyentes de la década. Temas como La fama, Hentai o Chicken Teriyaki formaron parte de ese proceso de ruptura constante.

En total, la artista suma once premios Grammy Latinos y dos premios Grammy, lo que la convierte en la creadora española con mayor reconocimiento por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un mismo proyecto.

Presencia en los grandes escenarios del mundo

A lo largo de los últimos años, Rosalía ha pasado por algunos de los festivales más importantes del circuito internacional, como Coachella, Glastonbury, Primavera Sound o Lollapalooza. Esa experiencia ha influido de forma directa en la concepción de sus directos, cada vez más pensados como espectáculos completos y no solo como conciertos al uso.

El LUX TOUR 2026 se plantea en esa misma línea: un show de gran formato, con un fuerte componente narrativo y visual, y pensado para recintos de gran capacidad.

Fechas en Madrid