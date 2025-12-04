Rosalía confirma la gira ‘LUX Tour’ para 2026: fechas, ciudades y cuándo salen las entradas

Rosalía ha confirmado este jueves su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial en 2026, titulada LUX Tour, para presentar su esperado álbum LUX. El anuncio, realizado a través de un video dirigido a sus seguidores, marca una nueva etapa en la carrera de la artista, tras el éxito de sus anteriores discos y giras internacionales.

La expectación entre su base de seguidores es máxima, dado que el álbum LUX ha sido recibido con entusiasmo por crítica y público, y se espera que los conciertos incluyan un formato escénico innovador y conceptual.

Todos los conciertos de Rosalía en 2026

La gira LUX Tour de Rosalía recorrerá gran parte de Europa y promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año. La cantante ha confirmado un total de 42 conciertos en 17 países, con España como país con mayor presencia, concentrando ocho fechas en Madrid y Barcelona.

En España, las fechas confirmadas hasta ahora son:

Madrid : Movistar Arena: 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril de 2026.

: Movistar Arena: 30 de marzo, 1, 3 y 4 de abril de 2026. Barcelona: Palau Sant Jordi: 13, 15, 17 y 18 de abril de 2026.

El recorrido de la gira refleja una trayectoria imparable: arrancará en Francia y llevará a Rosalía por escenarios de tamaño formidable en Suiza, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y culminará el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. En total, casi seis meses de actuaciones.

Entradas para la gira de Rosalía en 2026

La venta de entradas para el LUX Tour comenzará el 11 de diciembre de 2025 para el público general. Se anticipa una alta demanda, especialmente para los conciertos en Madrid y Barcelona, debido a la popularidad de la cantante y la capacidad limitada de los recintos.

Los tickets se podrán adquirir a través de:

Canales oficiales de los recintos : Movistar Arena (Madrid) y Palau Sant Jordi (Barcelona).

: Movistar Arena (Madrid) y Palau Sant Jordi (Barcelona). Distribuidores autorizados de entradas online, que garantizan la validez de los boletos y opciones de preventa para fans registrados.

Se recomienda a los fans: