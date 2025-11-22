Sale a la luz por qué Rosalía no hizo el show de la NFL en el Bernabéu: «Sus exigencias…»

Rosalía ha vuelto a convertirse en uno de los rostros del momento. El pasado 7 de noviembre, el mundo entero tuvo la oportunidad de ser testigo del gran y ansiado regreso de la cantante catalana. Una vuelta al panorama nacional que, por lo que se ha podido ver, ha sido recibida con los brazos abiertos por parte del público. La prueba fehaciente que demuestra las ganas que tenía la gente de volver a escuchar temas de la artista. De hecho, durante los últimos días, hemos podido verla promocionando su nuevo álbum en diversos espacios televisivos, siendo uno de los más destacados el show de Jimmy Fallon.

Rosalía gusta al público, no importa el idioma. Por ello, no es de extrañar que hayan querido contar con ella para uno de los eventos más importantes del Santiago Bernabéu. Pues, como es bien sabido por todos, el pasado domingo, 16 de noviembre, el fútbol americano se apoderó de las calles de Madrid. Los Miami Dolphins y los Washington Commanders se enfrentaron en un partido que tuvo lugar, por primera vez, en el templo del Real Madrid. Y es que, como se pudo presenciar, unos de los puntos fuertes del encuentro, además del deportivo, fue el espacio musical que tuvo lugar durante el tiempo de descanso.

Daddy Yankee y Bizarrap amenizaron el descanso en el Bernabéu

De esta manera, tanto el público presente en el estadio como los que lo vieron desde casa, fueron testigos de la actuación que realizó Daddy Yankee, quien cantó su nuevo tema, producido por el propio Bizarrap. Un sencillo que presentaron ante el mundo bajo el título de BZRP Music Sessions #0/66 y que se ha convertido en todo un éxito desde su estreno.

La puesta en escena de ambos artistas hizo vibrar el Santiago Bernabéu. Pues, el argentino se presentó también con algunas de sus colaboraciones más populares. Y es que, no faltó el icónico tema con Quevedo, el cantante canario. Eso sí, cabe señalar que éste último no estuvo presente físicamente. Sin embargo, durante las últimas horas se ha revelado un pequeño dato.

Al parecer, esta presentación de Bizarrap pudo no haberse llevado a cabo. Pues, la prioridad fue que la puesta en escena la realizase Rosalía. José Antonio Ponseti, en la Cadena SER, ha informado que hubo negociaciones con la catalana. Sin embargo, ella se vio obligada a rechazar su aparición debido a que no estaba conforme con ciertos aspectos.

Rosalía quería ofrecer una puesta en escena por todo lo alto

«A Rosalía le ofrecieron el show, pero a Rosalía, cuando habló con ellos y les dijo lo que quería, la NFL le dijo que sus exigencias estaban al nivel del espectáculo de la Super Bowl y no del partido en Madrid», revela el locutor de radio. «Vamos a cruzar los dedos y no muy lejos en el tiempo… sería un bombazo», agregó.

Unas palabras con las que deja caer que, quizás en un futuro no muy lejano, podríamos ver a la española en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. Eso sí, de momento, habrá que esperar un poco más. Pues, el próximo 2026 será Bad Bunny el que se suba a los escenarios para entonar su legendaria discografía frente a millones de espectadores de la Super Bowl.