Rosalía cautiva a Jimmy Fallon al interpretar ‘La Perla’ en directo en ‘The Tonight Show’

Esta madrugada del 17 de noviembre, Rosalía se convirtió en la gran invitada del programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show. Un encuentro televisivo donde la española acudió para presentar su nuevo proyecto discográfico: LUX. Un trabajo que, como se ha podido ver, está siendo todo un éxito. «Te aman, te amamos», le dijo el presentador a la cantante. Presentador e invitada comenzaron a hablar del nuevo disco y lo hicieron de manera amena y divertida. Una entrevista en la cadena NBC que ha tenido lugar tres años después de la última. Por ello, las emociones entre el público estadounidense eran demasiadas.

«Cantas en 13 idiomas. ¡13 idiomas! ¿Cuántos idiomas hablas?», le preguntó el comunicador. «Hablo catalán, que es el idioma de mi madre, español y un poco de inglés», le respondió ella. «Quería aprender distintos idiomas, practico con Duolingo. Y quiero hacer más, así que mientras decidía cómo era el concepto, aprendía de culturas, de espiritualidad… de todo el mundo», agregó. De esta manera, la artista ha contado que escribir este nuevo disco no ha sido un proceso fácil para ella. Pero, a pesar de todo, ha disfrutado componiendo todas y cada una de las canciones. «Dependiendo de la historia que quisiera contar, lo hacía en un idioma u otro. ¡He usado tanto Google Translate!», confesó con humor.

«Y luego escribía 20 opciones distintas de versos, las mandaba a un traductor adecuado, las traía de vuelta, cambiaba cosas, grababa, las mandaba a que corrigieran la pronunciación…», explicó respecto al proceso. «Pero cantas de manera auténtica. No sé cómo lo haces. Eres un fenómeno. Con esto, lo has partido», le dijo Jimmy Fallon. La entrevista continuó y, además de hablar del nuevo disco, la catalana también hizo mención a su participación en una de las ficciones más exitosas de los últimos años.

Rosalía habla de su paso por ‘Euphoria’, la serie

La aclamada ficción juvenil, protagonizada por Zendaya, se ha convertido en una de las más vistas de los últimos años. Por ello, el saber que la española ha sido fichadas para tener una participación especial en la trama no ha dejado indiferente a nadie. Pues, entre otros aspectos, Rosalía no es actriz. Sin embargo, y a pesar de que su verdadera pasión es la música, ha confesado que ha aceptado su paso por la serie como un reto.

Sin desvelar nada de su personaje en la serie, reveló lo que supuso para ella este trabajo. «No, todavía no se puede contar», comenzó diciendo. «Tuve que partirme la cabeza en dos», comentó. Pues, le fue muy difícil compaginar ambos proyectos. Eso sí, antes de concluir el encuentro, la catalana procedió a a cantar en directo uno de sus nuevos temas.

Vestida de blanco, Rosalía entonó La Perla, una de sus canciones más sonadas del nuevo disco. Subida en varios colchones y acompañada de una veintena de músicos y coristas, la cantante realizó una actuación completamente extraordinaria. De hecho, no faltó la perla de la que tanto canta. Una puesta en escena digna de toda una estrella de la música. «¡Y así es como se hace!», dijo Fallon maravillado. «¡Rosalía! ¡Lux ya está a la venta!», recordó a modo de conclusión.