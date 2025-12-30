¿Por qué no se emite esta noche ‘Hasta el fin del mundo’? Las razones

Es más que evidente que, si hablamos de televisión, la época navideña destaca por la emisión de programas especiales y por movimientos drásticos en la parrilla. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la novena edición de La isla de las tentaciones 9 en Telecinco que, por segunda semana consecutiva, han renunciado a las tres emisiones a las que estaban acostumbrados los espectadores por solamente una. Pero no es la única cadena que se ha visto obligada a dar estos pasos. Un claro ejemplo lo encontramos en La 1 de Televisión Española, tras haber cambiado la emisión de Hasta el fin del mundo a los martes debido a que tanto Nochebuena como Nochevieja coincidían en miércoles, día habitual en el que podíamos disfrutar del programa presentado por Paula Vázquez. A pesar de todo, tras lo ocurrido con los datos de audiencia la pasada semana, han querido hacer un nuevo y drástico movimiento.

¿En qué consiste, exactamente? En cancelar la emisión no solamente de Hasta el fin del mundo, sino también de la Dra. Fabiola Jones, durante esta semana. Recordemos que el formato protagonizado por la veterinaria, en la última entrega, a pesar de haberse emitido en el access prime time que habitualmente ocupa La Revuelta, se tuvo que conformar con un 8.6% de cuota de pantalla y 974.000 espectadores. Por lo tanto, estamos ante un mínimo histórico de share, a pesar de que no hay mucha competencia precisamente por las fechas navideñas en las que nos encontramos. La situación no mejoró para Hasta el fin del mundo, que ocupó el espacio habitual de Late Xou con Marc Giró, puesto que anotó un 9.7% y 616.000 espectadores. Estamos ante su peor dato desde que se estrenó en La 1. Por lo tanto, la estrategia de la televisión pública no solamente no funcionó, sino que fue un batacazo en audiencias.

En consecuencia, para evitar que eso vuelva a suceder, RTVE ha preferido tirar de sensatez a la hora de cancelar la emisión de Hasta el fin del mundo y Dra. Fabiola Jones hasta pasadas las fiestas de Navidad. El relevo escogido es una apuesta segura, puesto que se emitiría una reposición del programa de La Revuelta en la que Rosalía acudió como invitada. Esta entrega fue la más vista del programa de David Broncano en lo que va de temporada, puesto que anotó un 20.4% de share y 2.7 millones de espectadores. Tras esta reposición, se emitirá Viaje al Centro de la Tele, cuya entrega lleva el título de ‘Versión española’.

Así pues, tras la drástica decisión tomada debido a los datos obtenidos hace tan solo una semana, el prime time de La 1 de Televisión Española para este martes 30 de diciembre será protagonizado por La Revuelta (21:45 hrs, una hora menos en las Islas Canarias) y Viaje al Centro de la Tele (23:20hrs, una hora menos en el archipiélago canario).

No podemos dejar de hacer hincapié en que, para ver qué ocurre con el final de Hasta el fin del mundo, nos tocará esperar unos cuantos días más. Solamente así podremos saber qué pareja se convierte en la vencedora del concurso presentado por Paula Vázquez en la que los participantes partieron de Costa Rica para llegar hasta Ushuaia.