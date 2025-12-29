Estamos a punto de decir adiós a 2025 y, como suele ser habitual, los rostros más conocidos del país conceden alguna que otra entrevista en la que hacen un balance del año que están a punto de dejar atrás. Un claro ejemplo lo encontramos en Paula Vázquez, una de las presentadoras más reconocidas de la pequeña pantalla. Actualmente, podemos verla en proyectos como Hasta el fin del mundo, una de las apuestas que más éxito está cosechando en La 1 de Televisión Española. Es un hecho que la gallega ha tenido un año verdaderamente espectacular en todos los aspectos, pero especialmente en el ámbito profesional. Por ese mismo motivo, la presentadora ha querido conceder una entrevista a los compañeros de La Voz de Galicia, donde no solamente se ha sincerado sobre su trayectoria, sino también por diversas cuestiones personales como son su infancia o, incluso, su físico.

Entre otras tantas cuestiones, Paula Vázquez se sinceró como nunca respecto a uno de los momentos más duros y tristes que vivió durante su niñez. Recordemos que, aunque es originaria de Ferrol (concretamente de una de las zonas más humildes de Valdoviño), fue obligada a mudarse a Barcelona. Una decisión que, como era de esperar, no fue nada fácil de digerir para ella, ni mucho menos. «Nunca olvidaré cuando mis padres, mi hermano y yo arrancamos el Renault 12 y emigramos a Barcelona», explicó la presentadora a los compañeros de La Voz de Galicia. Acto seguido, fue mucho más allá: «Lloré en silencio mientras la imagen de mis abuelas se iba haciendo cada vez más pequeñita». Pero no todo quedó ahí, puesto que Paula quiso romper su silencio sobre cómo está viviendo la década de los 50. Entre otras cuestiones, reconoce sentirse en uno de sus mejores momentos a nivel físico y mental.

«Me sentí fantásticamente bien con 25, pero no esperaba sentirme tan bien a los 50. No es que tenga ansias por seguir cumpliendo, pero soy consciente de que estoy en la juventud de mi vejez», reconoció la presentadora de Hasta el fin del mundo. Por si fuera poco, se pronunció sobre el diagnóstico que le realizaron recientemente.

«Ha sido algo reciente, revelador y un alivio», comenzó explicando Paula Vázquez. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Sigo pensando que está mal titulado. En ocasiones me parece un superpoder: puedes pensar en muchas cosas al mismo tiempo y te convierte en multitarea».

Lejos de que todo quede ahí, la gallega quiso añadir algo más: «Pero hay momentos en los que necesitas estar concentrada. En este caso me ha ayudado a tener un diagnóstico». Es más que evidente que este 2025 ha sido uno de los años más especiales de la trayectoria profesional de Paula Vázquez. ¡Y no es para menos!