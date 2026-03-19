Can Yaman estalla tras las duras críticas recibidas por su físico: «Hombres feos y envidiosos»

Indiscutiblemente, el nombre del actor turco que más ha sonado durante los últimos meses ha sido el de Can Yaman. El popular actor se encuentra en nuestro país, concretamente en Madrid, porque se ha embarcado en su primer proyecto en español. Un nuevo reto profesional para él que enfrenta con mucha ilusión, pues ha aprendido nuestro idioma con el único objetivo de realizar su labor como es debido. Largas horas de aprendizaje con las que pretende hacer de Laberinto de mariposas uno de sus trabajos más exitosos. Eso sí, a pesar de sus jornadas diarias de grabación, él no descuida su rutina de ejercicios.

Can Yaman ha dejado claro que le gusta cuidarse y hacer deporte. De hecho, a sus 36 años, tiene un físico completamente envidiable. «Me despierto, desayuno huevos, aguacate…, y me voy al gimnasio dos horas y media. Exagero totalmente porque me gusta», le explicó a Tamara Falcó en una entrevista. Y es que no solo tiene una rutina en el gimnasio, también practica boxeo, crossfit y boxeo, entre otras disciplinas. «Hago deporte desde niño y para mí es una filosofía de vida: mantenerme en forma y comer bien es una prioridad en mi carrera», le dijo a 20minutos.

Can Yaman se muestra contundente en sus redes sociales

Pero, aunque es seguido por miles de admiradores por todo el mundo, y casi un millón y medio en Instagram, también tiene sus detractores. El actor siempre se ha mostrado muy agradecido con sus fans, las cuales son mayoritariamente mujeres. Pero, recientemente, ha confesado que también es víctima de las críticas de muchos hombres. Pues, según él, envidian su cuerpo.

El turco ha publicado una instantánea en la que aparece posando frente al espejo. Orgulloso de haber llevado a cabo un nuevo día de entreno, el artista se sinceró con sus fans. «¿Cuál es el secreto de Can Yaman? Usa esteroides y se inyecta cosas porque es rico. Sus piernas están mal entrenadas. En fin, es exagerado. No se despierta a las seis de la mañana para ir a la obra a trabajar. Pero sí, tiene un secreto: simplemente tiene suerte. Hay cuerpos mejores que el de él. Bla, bla, bla. Estos son comentarios sobre hombres feos y medio envidiosos que me dejan en redes», escribió.

Nadie es indiferente a las críticas. Y es que, por mucho que se lleve años en el mundo de las celebridades, siempre duelen. Can Yaman siempre ha hecho caso omiso de los malos comentarios de sus detractores. Pero, con el objetivo de probar hechos y mostrar que no hay trampa en su atlético físico, ha querido compartir dicha imagen. Pues, sus músculos son el resultado de mucho entreno y un gran cuidado en su alimentación.

«Solo tengo una manía: todo lo que como tiene que estar rico y tener sabor. Por eso consumo desde especias como el comino a semillas como la linaza. Ajo para proteger mi sistema inmunológico, magnesio, omega 3 y ginseng rojo, y huevos y alcachofas como alimentos indispensables. Y cuando tengo antojos, los pancakes de harina de avena, los plátanos y las nueces son mis salvadores», comenta, según Men’sHealth.