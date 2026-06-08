Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 5 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 576 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Manuela no tiene reparos a la hora de impedir que Paula acuda al trabajo, mientras que Miguel se arma de valor a la hora de prescindir de Nieves como enfermera. Pero no todo queda ahí, puesto que Beatriz trata de hacer todo lo que está en su mano para que Gabriel la incluya, de una vez por todas, en sus planes de futuro.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo Tasio, por su parte, deja a todos profundamente descolocados al comunicarles la muerte de alguien inesperado. Todo ello mientras Claudia se arma de valor a la hora de defender a Salva ante unos operarios verdaderamente violentos. En cuanto a Nieves, no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cantar las cuarenta a don Agustín, como nunca antes lo había hecho. Es más que evidente que, con este paso adelante, busca que haya un cambio en él. ¿Lo logrará, a pesar de lo complicado que lo tiene?

¿Qué sucede en el capítulo 577 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 8 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Begoña no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una petición inesperada a Andrés. Digna, por su parte, ha hecho que Cloe reconsidere, de una vez por todas, su futuro.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a observar cómo el estado de salud de Paula empeora considerablemente, mientras que el discurso de Claudia en la cantina tiene un efecto verdaderamente inesperado. Damián, por su parte, no ha tenido dudas a la hora de hacer una sorprendente propuesta empresarial a Pablo, mientras que Begoña se arma de valor para chantajear a Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.