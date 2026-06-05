No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 4 de junio, los espectadores de Antena 3 tuvieron la oportunidad de disfrutar del capítulo 575 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Salva y Tasio parece que se han topado con una sorpresa de lo más desagradable al regresar de fiesta. Todo ello mientras, después de todo lo sucedido recientemente, a Salva no le queda más remedio que despedir a Mabel. Al fin y al cabo, se entera de algo verdaderamente sorprendente que no puede dejar pasar tan fácilmente.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de observar cómo Federico se niega rotundamente a retomar su relación con Eduardo, mientras que Gabriel se arma de valor a la hora de imponer a Begoña su decisión de irse a Toledo. En cuanto a Pablo, se ha visto en la obligación de comunicar una de las decisiones más sorprendentes que ha tomado hasta la fecha. De ahí que haya reunido a sus hijos para hacerles partícipes de ese paso de última hora que ha dado. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 576 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 5 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a ser testigos de cómo Manuela no duda un solo segundo en hacer todo lo que está en su mano para impedir que Paula vaya al trabajo. Miguel, por su parte, ha tomado la firme decisión de prescindir de Nieves como enfermera, con todo lo que eso conlleva.

En cuanto a Beatriz, intenta que Gabriel la incluya en sus planes de futuro, mientras que Tasio ha dejado a todos completamente sorprendidos y descolocados al comunicar la muerte de alguien completamente inesperado. Todo ello mientras Claudia da el importantísimo paso de defender a Salva ante unos operarios violentos. Nieves, por su parte, no duda en dar un toque de atención a don Agustín. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.