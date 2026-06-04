Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 3 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 574 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Cloe no duda un solo segundo en sonsacar información de valor a Félix, mientras que Miguel se queda completamente sin palabras y descolocado ante una noticia de lo más demoledora. Algo que, desde luego, podría marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Andrés y Valentina hablan largo y tendido sobre su futuro como pareja, mientras que Salva, a pesar de todo, lo sucedido recientemente, se niega rotundamente a renunciar a Mabel. Todos empiezan a tener cada vez más claro que Félix no es la persona que dice ser, mientras que Beatriz se arma de valor para hacer una confesión que cambiará todo. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al hecho de decir a viva voz que fue ella la que acabó con la vida de Álvaro. ¡Algo verdaderamente impactante, qué duda cabe!

¿Qué sucede en el capítulo 575 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 4 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo, al volver de fiesta, Salva y Tasio se encuentran con una sorpresa de lo más desagradable. Además, Salva, por su parte, se ve obligado a tomar la complicada decisión de despedir a Mabel, mientras que se entera de algo verdaderamente sorprendente.

En cuanto a Federico, se niega rotundamente a retomar su relación con Eduardo, mientras que Gabriel no tiene reparos a la hora de imponer a Begoña su decisión de irse de Toledo. Todo ello mientras Pablo opta por comunicar a sus hijos una decisión de última hora. Algo que va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos, como no podía ser de otra forma. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.