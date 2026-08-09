El Atlético se deja remontar en dos minutos contra un City sin Rodri

Mientras sigue el culebrón de Rodri, el Manchester City sigue a lo suyo. El equipo de Enzo Maresca remontó al Atlético, que venía de ganar al Getafe, en Seúl en una segunda parte frenética y se impone por 3-1 en un amistoso que ha dejado buenas dosis de intensidad pese al contexto de pretemporada. Omar Marmoush, con un doblete en apenas tres minutos, dio la vuelta a un encuentro que los rojiblancos habían encarrilado gracias al canterano Jorge Domínguez.

El Atlético salió al Seoul World Cup Stadium con una presión alta y tratando de incomodar la salida del conjunto inglés, pero el City fue quien encontró primero los espacios. Los de Enzo Maresca comenzaron más incisivos y aprovecharon especialmente la banda de Savinho, una auténtica pesadilla para la defensa rojiblanca durante buena parte del primer tiempo.

El colmillo de Jorge Domínguez

El brasileño avisó en varias ocasiones y obligó al Atlético a prestar especial atención a su costado. Reijnders también tuvo una oportunidad temprana después de aprovechar un error defensivo, pero Oblak respondió con seguridad. El guardameta esloveno volvería a aparecer poco después ante Foden, cuyo disparo lejano encontró una gran respuesta.

Con el paso de los minutos, el Atlético fue creciendo. Koke comenzó a encontrar líneas de pase y Lookman apareció entre espacios para tratar de dar salida a los rojiblancos. Hjulmand también aportó presencia en el centro del campo, mientras Carlos Martín destacó por su trabajo defensivo y sus esfuerzos para ayudar a contener las transiciones del City. La pausa de hidratación cambió ligeramente el guion. El Atlético empezó a tener más balón y a acercarse con mayor peligro al área de Donnarumma. Lookman tuvo una buena ocasión después de un excelente pase de Hjulmand, mientras que Mendoza también probó fortuna desde la frontal.

Y cuando el empate parecía el resultado más lógico al descanso, apareció Jorge Domínguez. El canterano, de apenas 16 años, aprovechó un córner ejecutado por Koke para controlar y definir con enorme tranquilidad desde una posición cercana. Su golpeo con el exterior sorprendió al City y permitió al Atlético marcharse al vestuario con ventaja.

El City reaccionó y hundió al Atlético

Maresca consiguió que su equipo saliera mucho más agresivo tras el intermedio. Foden avisó con un disparo desde fuera del área y el City comenzó a instalarse cada vez más cerca del área rojiblanca. La reacción tuvo nombre propio: Omar Marmoush.

En el minuto 56, el delantero egipcio aprovechó una gran acción de Semenyo para poner el 1-1. El atacante del City evitó que el balón saliera por la línea de fondo y puso un centro que Marmoush convirtió en el empate. Apenas tres minutos después llegó la remontada. Otra vez Marmoush apareció en el lugar adecuado para marcar el segundo del City y completar su doblete. La jugada, sin embargo, estuvo acompañada de polémica: el delantero partió en posición adelantada, pero al tratarse de un amistoso sin VAR el tanto subió al marcador.

El golpe obligó a Simeone a mover el banquillo y el técnico argentino aprovechó para cambiar prácticamente a todo su equipo. Entre los nuevos rostros apareció el gran protagonista local: Kang-in Lee, cuyo debut había despertado una enorme expectación entre la afición surcoreana. El internacional coreano no tardó en dejarse ver.

Poco después de entrar al campo, probó fortuna con un disparo que se marchó por encima de la portería de Donnarumma, dejando claro que quería convertir su estreno con el Atlético en algo más que una aparición testimonial. El argelino falló la ocasión de antes porque se le fue muy largo el control y se redime con un gran remate cruzado. Ya, al borde del descuento, Aït-Nouri marcó el tercero con un cruzado del defensa para redondear la victoria del City.

El Atlético saca una lectura positiva

El encuentro entró entonces en una fase más abierta. El Atlético buscó reaccionar mientras el City trataba de controlar el resultado, con las piernas ya más pesadas por el ritmo y el calor de la gira asiática. Más allá del resultado, el amistoso deja varias lecturas. El Atlético mostró capacidad para competir ante uno de los grandes equipos europeos y encontró en Jorge Domínguez una de las grandes noticias de la tarde. También dejó buenas sensaciones en algunos tramos del encuentro, especialmente cuando consiguió superar la primera presión del City y conectar con Lookman y Mendoza.

El conjunto inglés, por su parte, volvió a demostrar su capacidad para generar peligro por las bandas y encontró en Savinho a uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Pero fue Marmoush quien terminó decidiendo el partido con una remontada exprés que cambió por completo el escenario. En Seúl, el Atlético se adelantó y llegó a mandar durante buena parte del partido. Pero el City necesitó apenas tres minutos para darle la vuelta al marcador. Aún así, el Atlético se marchó con la sensación de que la pretemporada está dando sus frutos.