La razón de peso para que el Barcelona se lanzase a por Rodri

El Barcelona se ha lanzado en las últimas horas a por Rodrigo Hernández después de que hace unos días su fichaje estuviese muy cerca del Real Madrid. La situación ha cambiado por completo, como ya contamos en este periódico durante el pasado jueves, y el campeón del mundo con la Selección española está muy cerca de ser nuevo jugador del club azulgrana.

Hace unas semanas, en el Barcelona no se planteaban el fichaje de Rodri porque tenía un acuerdo con el Real Madrid. Pero ese giro en las negociaciones y la lesión de De Jong han empujado al club catalán a hacer un esfuerzo por incorporar al MVP del pasado Mundial que ganó España.

Pero hay una razón de peso determinante por la que el Barcelona ha dado el gran paso para irse a por Rodrigo Hernández. La figura de Hansi Flick, que habló con el jugador, ha sido fundamental a la hora de dar este paso.

Según ha desvelado el Diario Sport, Hansi Flick piensa que el vestuario del Barcelona necesita un jugador con experiencia y madurez que esté acostumbrado a jugar partidos en la élite. La plantilla culé es de una gran juventud y, en los últimos años, sobre todo en la Champions, el gran sueño blaugrana, ha caído por este motivo.

Por lo tanto, el entrenador alemán entendía que su vestuario necesitaba una pieza que aportase veteranía y Rodri es ese jugador. A sus 30 años ya sabe lo que es liderar a la Selección española a ganar una Eurocopa y un Mundial, siendo capitán en esta última cita. Y también ha liderado a un gran Manchester City a levantar una Champions League.

Tras la salida de Robert Lewandowski, el entrenador del Barcelona entendía que la jerarquía en el vestuario culé había quedado coja y por eso necesita a Rodri ahora más que nunca. Es ese paso que necesita el equipo azulgrana para pelear de tú a tú en los grandes partidos de la Copa de Europa. Ese es el motivo de peso para lanzarse a por Rodri. Ahora es momento de que ambos clubes negocien el precio del traspaso.