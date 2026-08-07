Escalofriante entrada a Uche en un amistoso del Getafe: sufre «una contusión en la rótula»

El Getafe tuvo un gran susto en su partido amistoso frente al Mónaco. La pretemporada sirve para empezar a coger ritmo de competición y probar a los jugadores, pero las entradas agresivas no suelen llevarse el protagonismo. Sin embargo, Christantus Uche tuvo que salir retirado en camilla tras una violenta patada de Mawissa en el minuto 78.

El jugador publicó unos corazones rotos en sus historias de Instagram. Mediante un parte médico publicado en la web oficial del conjunto madrileño, los especialistas explican las consecuencias: «Tras las primeras pruebas y la exploración clínica realizadas por los servicios médicos del club, Christantus Uche presenta una contusión en la rótula de la pierna derecha, producida tras el golpe sufrido durante el encuentro frente al AS Mónaco».

Qué animalada de entrada Mawissa sobre Uche, que se marcha lesionado en camilla. En un amistoso, es una locura. pic.twitter.com/8Ak6pJJGzY — Álvaro Ramos (@AlvaroRamos00) August 6, 2026

La entrada no tenía sentido teniendo en cuenta el contexto del encuentro, aunque las decisiones se toman en décimas de segundos. El Getafe aún desconoce el tiempo de baja exacto: «El futbolista queda pendiente de la realización de pruebas complementarias para valorar el alcance definitivo de la lesión. La evolución clínica marcará su disponibilidad».

Uche acaba de regresar al club tras finalizar su cesión en el Cristal Palace. El equipo inglés no ejecutó la opción de compra obligatoria ya que el delantero no tuvo demasiados minutos en la Premier League. El nigeriano quiere volver a sacar su mejor versión con José Bordalás, pero el inicio de la temporada se acaba de complicar.

¿Baja para la UEFA Conference League?

El conjunto madrileño jugará los play-offs de la competición europea el jueves 20 de agosto y el jueves 27 de agosto. Los Azulones se enfrentarán al ganador de la eliminatoria previa entre el Partizán de Belgrado y el FC Tobol Kostanai. Aún no se conoce el tiempo de baja exacto, pero el parte médico siembra muchas dudas sobre la presencia del nigeriano en ambos partidos.