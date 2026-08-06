El ‘AS’ plagia sin citar la exclusiva de OKDIARIO sobre Rodrigo Hernández

Seis horas después de que OKDIARIO avanzara que el fichaje de Rodrigo Hernández por el Real Madrid se desvanecía y que está muy cerca de fichar por el Barcelona, el Diario AS ha publicado la misma noticia sin citar a este periódico, que adelantó la información a primera hora de la mañana de este jueves.

El Diario AS abre su edición digital de la tarde de este jueves, 6 de agosto, con la información que OKDIARIO ya adelantó seis horas antes. «Rodri le dice no al Real Madrid para fichar por el Barcelona», titula AS en una noticia publicada a las 17:31 horas. Seis horas antes, a las 11:27, OKDIARIO publicó la información: Rodrigo, más cerca del Barcelona: la opción del Real Madrid se desvanece.

En esa noticia, este periódico adelantaba que el capitán de España estaba más cerca del Barcelona y que el equipo culé había metido la directa para intentar hacerse con el actual jugador del Manchester City. OKDIARIO da también detalles del movimiento de Rodrigo, que, entre otras razones, pasa por jugar con futbolistas con los que ya comparte vestuario en la Selección española: «Al futbolista, capitán de la España campeona del mundo, le atrae la idea de jugar en el centro del campo del Barça, en el que se sentiría cómodo al estar acompañado por jugadores con los que ya ha estado en la selección española».

Seis horas después, el Diario AS publicó en su edición digital una información idéntica a la que lleva OKDIARIO desde seis horas antes. «Rodri puso sobre la mesa los motivos por los que se inclinaba por el Barcelona, que apuntaban al estilo de juego», escribe José Félix Díaz, director del Diario AS. Y añade, en una copia a OKDIARIO: «La mayor afinidad hacia los jugadores del equipo catalán por aquello de la relación mantenida en los últimos años en las diferentes convivencias con la Selección».

En ningún momento, el AS menciona a OKDIARIO, sin citar al medio que publicó inicialmente la noticia de que Rodrigo Hernández está más cerca del Barcelona y se aleja del Real Madrid.