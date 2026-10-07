Naasei, el niño que soñaba con el Real Madrid y ahora busca convencer a Mourinho

Oscar Naasei ya vestía la camiseta del Real Madrid mucho antes de llegar a Valdebebas. En su entorno conservan imágenes de cuando tenía ocho o nueve años y jugaba en Ghana con los colores del club en el que soñaba con estar. «El chico siempre ha querido jugar en el Real Madrid», cuentan quienes han acompañado su carrera. Ahora, a sus 21 años, aquella ilusión tiene una oportunidad de convertirse en algo más. El central del Castilla empieza a trabajar bajo la mirada de José Mourinho después de un recorrido que le llevó del fútbol ghanés al Granada y, este verano, al conjunto blanco.

Su historia comenzó en Kumasi, según explica su entorno, una ciudad con una importante tradición futbolística. Allí dio sus primeros pasos y jugó hasta los doce o trece años. Quienes después participaron en su llegada a España comenzaron a seguirlo cuando tenía dieciséis. Vieron condiciones para competir lejos de su país, pero tuvieron que esperar a que alcanzase la mayoría de edad para dar el siguiente paso. En 2023, con dieciocho años, llegó a Granada.

La primera impresión fue buena. «El mismo día se dieron cuenta de que era un chico que podía jugar en el filial», recuerdan desde su entorno. Naasei entró en el Juvenil A y empezó a entrenarse con el Recreativo Granada, que competía en Primera Federación. Sin embargo, su estreno no fue inmediato. Tenía que adaptarse a un fútbol nuevo, conocer las exigencias de sus entrenadores y ganarse un sitio. Su entorno sitúa el debut con el filial en marzo de aquella temporada, el momento en el que comenzó a mostrar sus condiciones en competición.

La progresión continuó hasta el primer equipo. Naasei encontró en Granada minutos, responsabilidades y una pareja de trabajo junto a Manu Lama. Aprendió a defender frente a delanteros profesionales y a sostener su rendimiento en una categoría exigente. La pasada temporada disputó 37 encuentros en Segunda División y dejó el club con un total de 48 partidos oficiales entre la Liga y la Copa del Rey. El Real Madrid incorporó a un central joven, pero con una experiencia que va más allá del fútbol de formación.

El Real Madrid le seguía

El interés blanco, además, venía de antes. «El Real Madrid quería firmar al chico desde el año pasado, en 2025. No salió bien y firmó este año», explican quienes conocen la operación. La posibilidad quedó pendiente y terminó concretándose este verano. Para Naasei suponía alcanzar el club que había elegido de niño. Para el Castilla, sumar a un defensa con recorrido profesional y margen de crecimiento.

En el campo, su principal argumento está en la defensa. Es fuerte, competitivo y tiene condiciones físicas para imponerse en los duelos y corregir. Su posición natural es la de central, aunque también puede ocupar el lateral derecho. Esa polivalencia aumenta sus posibilidades y permite utilizarlo en distintos escenarios. Con balón todavía necesita depurar la técnica y mejorar la precisión, un aspecto importante en un equipo que exige iniciar el juego desde atrás. Tiene una base defensiva sobre la que trabajar y detalles que debe pulir para dar el siguiente salto.

Fuera del césped, su entorno lo describe como un joven muy religioso. Ha caído bien y está dando sus primeros pasos en el Real Madrid mientras busca asentarse en el filial. Las sesiones con el primer equipo le permiten medirse con futbolistas de otro nivel y mostrar sus recursos a Mourinho. El portugués también ha podido observarlo con el Castilla, donde el ghanés tiene que construir la continuidad que sostenga cualquier oportunidad futura.

La cercanía del encuentro ante el Villarreal pone su nombre entre las alternativas para reforzar la defensa, aunque todavía debe ganarse un sitio en la convocatoria. Naasei sabe que llegar al Real Madrid no termina el trabajo. Lo empezó en Ghana, lo continuó en Granada y ahora lo desarrolla en Valdebebas. Las imágenes con aquella camiseta infantil cuentan de dónde viene su ilusión. Convencer a Mourinho será el siguiente paso para que ese sueño siga creciendo.