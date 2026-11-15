El Barcelona se deja dos puntos en La Coruña y hace más inexplicable el pinchazo del Madrid ante el Badalona

El Barcelona ha vuelto a pinchar en la liga femenina y sigue dejando abierta la pelea por el liderato, pese a que el Real Madrid se encarga de no quererlo. El equipo azulgrana ha empatado ante el Deportivo en La Coruña (1-1) en el que es su segundo pinchazo en lo que va de torneo, en tan sólo 11 partidos disputados. Este empate del Barcelona hace más inexplicable el que tuvo el Real Madrid este sábado ante el Badalona, equipo en descenso.

Tras 11 jornadas disputadas, el Barcelona tiene 28 puntos. Ha pinchado dos veces: perdió hace un mes ante la Real Sociedad y ahora empata contra el Deportivo. El Real Madrid es segundo, con 24 puntos, y se ha dejado cuatro puntos en las dos últimas jornadas: empate ante el Athletic en Lezama y también empate contra el Badalona en el Di Stéfano.

Es decir, si el Real Madrid hubiera cumplido su deber de ganar a Athletic y Badalona, que es lo que tiene que hacer para ser competitivas en la liga femenina, el conjunto blanco estaría empatado a puntos con el Barcelona. Incluso contando la tremenda goleada que el Barça metió al Real Madrid en el Camp Nou (7-0).

Así, y si sólo contamos esta jornada, el pinchazo del Barcelona en La Coruña deja todavía peor al Real Madrid, que empató en casa ante el Badalona, un equipo que está en descenso. Son esos partidos en los que no puedes no sacar los tres puntos en tu estadio y que ahora te hubieran colocado a tan sólo dos puntos de un Barcelona que este año sí está dando la sensación de ser menos fiable. Las culés ya han pinchado en dos de los 11 partidos de liga y vienen también de empatar ante el Arsenal en el Camp Nou.

Además, el Barcelona sacó un punto de Riazor con mucha polémica, porque su gol, el del empate, llegó en el minuto 102, es decir, en el minuto 12 de tiempo añadido cuando habían añadido ocho.