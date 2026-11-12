El Barcelona entrega el liderato de la Champions femenina en el Camp Nou en el partido retrasado por la huelga contra el Arsenal

El Barcelona pincha por primera vez en esta Champions League femenina, con un empate ante el Arsenal. El partido, aplazado por la huelga general, que tenía que haberse disputado el miércoles, pero para el que el club solicitó a la UEFA una nueva fecha para que pudiera jugarse sin problema, llevó al Barça a dejar el liderato en manos del Olympique de Lyon. Eso sí, las francesas también cuentan con un empate en las cuatro primeras jornadas, por lo que ambos equipos, los dos mejores de Europa, cuentan con 10 puntos en la fase de liga.

Se medía el Barça con su último verdugo en Europa: un Arsenal que le ganó la final en 2025. El Camp Nou acogía el encuentro ante las inglesas, un choque que fue incluido en la promoción 2×1 del Clásico femenino celebrado el pasado 4 de octubre, hace más de un mes. Con múltiples bajas, como Vicky López o la presencia de Aitana Bonmatí en el banquillo, saltaba Pere Romeu al césped, ante unas gunners lideradas por Alessia Russo y que contaba con la ausencia de Mariona, aunque Misa sí que estaba bajo palos.

Era el regreso de Ona Batlle al Camp Nou, aunque partía también desde el banquillo de las londinenses. Cuando entró en la segunda mitad, el público le dedicó una sonora pitada, puesto que abandonó el pasado verano el club al cumplir contrato, negándose a renovar con el conjunto culé. Para entonces, el Barcelona acababa de empatar el choque.

Porque empezaron perdiendo las azulgranas. Frida Maanum adelantaba al equipo inglés en el ecuador de la primera parte y no era hasta la hora de partido cuando Caroline Graham Hansen empataba el duelo. Apretarían las locales hasta el final, pero una gran actuación de Misa Rodríguez –como suele acostumbrar– evitaba que las campeonas de Europa se llevasen el tirunfo.

Clasificación de la Champions League femenina