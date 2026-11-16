Maduro felicitó por carta a Sánchez el mismo día de su investidura con Podemos: «Hay un pueblo esperanzado en su liderazgo»

El narcodictador Nicolás Maduro no esperó a que Pedro Sánchez prometiera el cargo. La carta en la que el dictador venezolano felicita al líder socialista «con motivo de su investidura» está fechada en Caracas el 7 de enero de 2020, el mismo día en que el Congreso le dio la presidencia gracias al pacto con Podemos y la abstención de ERC y Bildu. OKDIARIO ha tenido acceso al documento original, con membrete presidencial, sello del Despacho de la Presidencia y firma manuscrita de Maduro.

Sánchez ganó la investidura con un resultado muy ajustado: 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Fue la investidura más ajustada desde la Transición, con sólo dos votos más a favor que en contra. Los apoyos llegaron del PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País-Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el BNG, y la abstención decisiva, de ERC y EH Bildu. Sánchez fue investido presidente de un inédito Gobierno de coalición con la izquierda radical de Podemos. Ese día, Pablo Iglesias fue protagonista de la sesión por sus lloros y lágrimas al verse como vicepresidente de España.

En Caracas, la carta ya estaba lista. La misiva, fechada ese 7 de enero y dirigida a «Su Excelencia, Pedro Sánchez Castejón», transmite al socialista, «en nombre del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y en el mío propio, nuestras felicitaciones con motivo de su investidura», que, según Maduro, «sin duda» ha marcado «un hito en la historia política de su país». En Miraflores querían estar entre los primeros en felicitar al nuevo Gobierno.

Los elogios

El dictador se esfuerza en halagar al nuevo presidente. Sostiene que Sánchez asume el cargo «en momentos de importantes desafíos en materia social, económica y política, tanto en España como en la Unión Europea y en el ámbito internacional», y «con un pueblo esperanzado en su liderazgo para garantizar la senda del progreso y desarrollo de España». Los elogios venían de un mandatario cuya reelección no reconocía la Unión Europea y al que España, apenas once meses antes, había dejado de considerar presidente legítimo al reconocer a Juan Guaidó.

“Un camino común”

Tras la felicitación, Maduro expone su propuesta. Habla de «fomentar un relacionamiento bilateral, donde trabajemos mancomunadamente sobre la base del respeto mutuo», menciona las grandes empresas españolas instaladas en Venezuela (energía, banca y seguros, telecomunicaciones y transporte) y a los «cientos de miles de españoles» que han formado allí sus familias. A partir de ahí, invita a Sánchez a «andar un camino común a favor de nuestros pueblos, siempre en la búsqueda de la felicidad y la justicia social».

También le plantea la “necesidad de establecer mecanismos de comunicación” para contrarrestar “la visión distorsionada que las grandes corporaciones de la comunicación han vendido sobre la Revolución Bolivariana”. Al final, le ofrece «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación» con “el Gobierno que usted recién inicia”. Ese 7 de enero de 2020 empezaba en España un proceso de involución que cursará de forma paralela a la degradación y dilución de sus instituciones.