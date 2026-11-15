El Partido Popular tuvo una original idea en los aledaños del Metropolitano regalando un póster con el mensaje: «La única Roja que nos gusta». En plena campaña electoral, los partidos políticos no paran de innovar y con motivo del España-Inglaterra, la formación liderada por Alberto Núñez Feijoo quiso regalar a los aficionados asistentes este cartel.

España se juega ante Inglaterra el primer puesto del grupo C de la Liga de Naciones. Un empate bastaría al equipo de Luis de la Fuente para pasar como cabezas de serie. El Metropolitano estará lleno y engalano para la ocasión con una enorme bandera española que sustituirá a la tradicional del Atlético de Madrid.