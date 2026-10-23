Rafael García (CAM): «No seguimos los dogmas ideológicos ni el falso ecologismo, nos regimos por el rigor científico y tecnológico»

El viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Rafael García, puso el broche a la V Jornada OKGREEN con una defensa del rigor científico, la neutralidad tecnológica y la colaboración público-privada.

En su intervención García repasó los grandes retos de una región que crece a un ritmo inédito y reclamó al Gobierno de España más planificación en asuntos clave como la red eléctrica, la restauración forestal o la energía nuclear.

El viceconsejero agradeció a OKDIARIO la organización de la V Jornada OKGREEN y situó a la sociedad civil como protagonista del cambio: «Aunque estemos cerrando este acto desde las instituciones, yo creo mucho en la sociedad civil», afirmó.

Colaborar con quien no quiere

García destacó el «momento extraordinario de colaboración» entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, pero lamentó que resulte «muy difícil» colaborar con el Gobierno central, al que acusó de tener una idea «muy contraria» a trabajar por la región.

Como ejemplo citó la Sierra Oeste, golpeada por el mayor incendio forestal de la historia de la Comunidad de Madrid, que, sumado al de Ávila, fue también el mayor de España. El Ejecutivo regional tiene comprometidos 24 millones de euros para su restauración.

Según explicó, la ministra Sara Aagesen anunció que el Estado financiaría la mitad del plan, pero, una vez presentadas las cifras, el Gobierno asegura que sólo dispone de 3 millones. «Esa es la realidad que tenemos», resumió.

Rumbo a los 8 millones

El viceconsejero enmarcó estos desafíos en un fuerte crecimiento demográfico: la región ha superado los siete millones de habitantes y se acerca a los ocho, con un aumento de más de 100.000 personas al año, el equivalente a «una ciudad como Alcobendas».

Para responder a esa presión, García defendió un modelo que atraiga talento, alivie la tensión del mercado de la vivienda y no frene nuevos proyectos residenciales, empresariales o industriales, con «cambios normativos valientes» y seguridad jurídica.

En esta línea, avanzó que el próximo mes verá la luz el proyecto de ley LIDER, que reforzará las garantías para construir vivienda en toda la región integrando los objetivos ambientales en la planificación del territorio.

Fin del urbanismo de 1956

García recordó que la Ley 7/2024 ya creó los planes estratégicos municipales. «Podemos decir que el plan general de ordenación urbana ha muerto», sentenció, al describir una «ley liberal» que acaba con el modelo «ultraplanificador» heredado de 1956.

Sin embargo, advirtió que el desarrollo de Madrid choca con otro cuello de botella: la falta de planificación de la red eléctrica nacional, que tras ocho años de paralización mantiene bloqueadas 110.000 viviendas, además de proyectos industriales y de digitalización.

El viceconsejero citó también el apagón sufrido la víspera en Ceuta como muestra de la falta de mantenimiento de las infraestructuras nacionales, y exigió una red dimensionada para la región que concentra la mayor demanda residencial y económica de España.

Tres palancas energéticas

El modelo energético madrileño, explicó, se apoya en la eficiencia, el autoconsumo y la garantía de suministro. Madrid es la región que menos energía necesita en relación con su PIB, prueba, según García, de que crecimiento y eficiencia son compatibles.

La Comunidad lidera además la gestión de fondos europeos para autoconsumo, rehabilitación de edificios y movilidad eléctrica, así como la generación de certificados de ahorro energético. Un autoconsumo instalado en tejados existentes, «sin ocupar territorio productivo».

Gracias a la Estrategia de Energía, Clima y Aire, la región ha registrado junto al Ayuntamiento los mejores datos de calidad del aire de su historia. Su política descansa en cinco principios: neutralidad tecnológica, gradualidad, equidad, responsabilidad compartida y colaboración público-privada.

Almaraz y el falso ecologismo

En materia de suministro, García defendió que un sistema eléctrico robusto exige recurrir a todas las tecnologías disponibles. Por eso, recordó, Madrid encabeza la reivindicación al Gobierno para alargar la vida de la central nuclear de Almaraz.

«No seguimos los dogmas ideológicos ni el falso ecologismo», afirmó el viceconsejero, que insistió en que la región se rige por «el rigor científico y tecnológico» y por las decisiones que dan seguridad y garantías a los ciudadanos.

El agua fue otro eje de su discurso. «El agua es un recurso escaso que no podemos producir», recordó García, que detalló que el Canal de Isabel II destinará 2.000 millones de euros hasta 2030 a garantizar la seguridad hídrica de una región en expansión.

Del vertedero a la energía

La apuesta pasa por reforzar el ciclo integral del agua con eficiencia, reutilización e innovación. «En Madrid no imponemos cómo hacer las cosas, pero sí garantizamos que cualquier acción esté amparada por el rigor científico y técnico más exigente», subrayó.

García alertó de que más de la mitad de los residuos municipales de España acaba en vertederos y de que la tasa de uso circular de materiales es sólo del 8%, frente al 33% de Países Bajos, por lo que pidió acelerar la modernización con un marco regulatorio estable.

En este sentido, reivindicó la valorización energética con proyectos como la planta de biogás de Colmenar Viejo o la de hidrógeno del Canal de Isabel II, que ayudan a reducir emisiones, recuperar recursos y reforzar la soberanía energética.

Un equilibrio necesario

Para cerrar la V Jornada OKGREEN, el viceconsejero defendió un modelo basado en los incentivos y «la ausencia de imposiciones». El equilibrio entre crecimiento económico y protección del medioambiente, concluyó, «no sólo es posible, sino necesario».

Antes de despedirse, García se dirigió al vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, encargado de la apertura institucional, para agradecer al Gobierno ceutí haber sido este verano un «faro moral» en la defensa de la integridad territorial y las fronteras de España.