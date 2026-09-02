La Comunidad de Madrid moviliza 20 millones en ayudas para la reconstrucción de la Sierra Oeste

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy un nuevo bloque de medidas para la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el gran incendio forestal del pasado mes de julio. La inversión conjunta supera los 20 millones de euros y se suma al resto del plan de recuperación de la zona.

Las ayudas fueron trasladadas por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Ejecutivo autonómico. El paquete abarca autónomos, pymes, vivienda, movilidad, montes, fauna e infraestructuras.

Estas medidas se integran en el plan de casi medio centenar de actuaciones diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para acompañar a los más de 56.000 vecinos de los 17 municipios damnificados por el fuego.

Ayudas a autónomos y pymes

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo dotará con 8 millones de euros las ayudas a los autónomos de la Sierra Oeste. Recibirán un abono único de 5.000 euros y el equivalente a seis mensualidades de cotización.

Podrán solicitarlo tanto los inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos como quienes ejercen a través de una mutualidad de previsión social alternativa, siempre que estuvieran de alta antes del 23 de julio.

Las pymes de la zona contarán, por su parte, con 6 millones de euros. El abono será de 10.000 euros por beneficiario, ampliable a 15.000 si el negocio no ha podido reanudar su actividad por los daños sufridos.

Podrán acceder empresas industriales, comerciales, artesanas y de servicios de menos de 250 trabajadores, además de comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica. Ambas líneas se tramitarán a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.

Recuperación de montes y fauna

El Ejecutivo regional invierte también 167.000 euros en dos contratos de emergencia para recuperar los montes y proteger la fauna silvestre afectada por el incendio. Ambos han sido tramitados por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

La partida principal, de 142.828 euros, instalará puntos de agua y repartirá alimentación suplementaria —alfalfa, maíz, piedras de sal— para la fauna de caza mayor y menor que ha visto comprometida su supervivencia. Los otros 24.000 euros financiarán un estudio técnico sobre la superficie forestal quemada, que evaluará la vegetación, el relieve y las zonas con mayor riesgo de erosión y escorrentía.

El gran incendio calcinó cerca de 80.000 hectáreas entre Madrid, Ávila y Toledo, el mayor registrado en España desde que hay datos. En la región se localizan 27.100 hectáreas, con 11 montes del Catálogo de Utilidad Pública.

Parque de bomberos, en obras

La Comunidad de Madrid ha iniciado además las obras para recuperar el Parque de Bomberos de San Martín de Valdeiglesias, dañado por el fuego. La inversión ronda los 200.000 euros, con un plazo de tres meses.

Los trabajos reparan las acometidas eléctrica y de agua, el cuadro eléctrico, el vallado perimetral, las farolas, los semáforos exteriores y el aparcamiento delantero del parque. Incluyen demolición, movimiento de tierras, albañilería y cerrajería, y avanzan sin interrumpir la actividad diaria de los bomberos ni la continuidad del servicio.

Ayudas a la vivienda

El Gobierno regional ha aprobado también las normas de las ayudas urgentes al alquiler, dotadas con 2 millones de euros. Cubrirán hasta el 100% de la renta, con un máximo de 1.500 euros mensuales durante 12 meses.

Están dirigidas a los hogares que hayan quedado temporalmente inhabitables por el incendio, como vía para garantizar un techo a las familias que aún no pueden volver a sus casas.

A ello se suma la intervención de la Agencia de Vivienda Social, que ha acondicionado con carácter de emergencia 62 viviendas de su propiedad para el realojo temporal, con una inversión de 2,58 millones de euros que incluye mobiliario y equipamiento.

Movilidad y carreteras

El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un servicio provisional de movilidad compartida bajo demanda en las localidades afectadas. La inversión ronda los 100.000 euros, con un plazo de ejecución de tres meses.

Paralelamente, se ha diseñado un plan de recuperación integral de más de 200 kilómetros de carreteras dañadas por los incendios, que permitirá restablecer progresivamente las comunicaciones entre los municipios.

Apoyo a los dependientes

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a más de 1 millón de euros para un servicio extraordinario de atención a personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia afectadas por el incendio.

El programa, de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, sumará más de 50.000 horas de apoyo durante tres meses, con estimulación funcional y cognitiva y acompañamiento en el domicilio.

Todas estas iniciativas forman parte del plan de reconstrucción presentado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso para Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Santa María de la Alameda, Valdemaqueda, Villa del Prado y Zarzalejo.