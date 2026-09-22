¿Cuánto contamina nuestra vida digital? Esta nueva calculadora gratuita te sacará de dudas

Nuestra vida digital también deja huella en el mundo real. Cada vez que usamos un buscador, vemos un vídeo en redes sociales, almacenamos datos en la nube o mandamos un correo electrónico, estamos provocando un impacto ambiental que se traduce en nuevas emisiones de CO₂ que acaban contribuyendo al sobrecalentamiento del planeta.

Por ejemplo, quien escribe estas líneas genera una huella de carbono anual asociada al uso de herramientas digitales (software y hardware) de 141,3 kilogramos de CO₂ equivalente. ¿Eso es mucho o poco? Pues equivale a recorrer unos 1.000 kilómetros en un coche de gasolina de potencia media. O a 141 días de consumo eléctrico residencial de un hogar medio.

Así lo asegura la nueva calculadora de impacto digital que acaba de lanzar la Asociación Huella de Carbono, entidad colaboradora del Pacto Climático Europeo. Esta herramienta gratuita ha sido diseñada para ayudar a las personas a comprender, medir y reducir la huella de carbono asociada a su vida digital.

Estimación orientativa

Esta nueva aplicación permite obtener una estimación orientativa del impacto digital personal, a partir de preguntas sencillas sobre el uso de dispositivos, servicios online y hábitos tecnológicos.

Además, ofrece un desglose claro de los ámbitos que más influyen en ese impacto, facilitando a los usuarios la identificación de áreas de mejora.

Lejos de proponer una reducción del uso de la tecnología, la iniciativa apuesta por un enfoque práctico y pedagógico: aprender a utilizarla de forma más consciente y sostenible.

Ecogestos digitales

«Así, la herramienta se concibe como un punto de partida para promover cambios reales en el día a día mediante pequeños gestos, los llamados ecogestos digitales, que pueden multiplicar su impacto cuando se comparten», explican desde la Asociación Huella de Carbono

Dicha entidad también ofrece el curso gratuito Guía de Sostenibilidad Digital Personal, disponible en su campus online, donde los usuarios pueden aprender a interpretar sus resultados y aplicar acciones concretas para reducir su impacto.

Democratizar la acción

El lanzamiento de esta nueva calculadora de impacto digital se alinea con la misión de la Asociación Huella de Carbono de democratizar la acción climática. Su propósito es ofrecer herramientas, formación y acompañamiento «a quienes quieren actuar frente al cambio climático, pero no siempre cuentan con los recursos necesarios».

Desde su creación en 2022, la entidad ha desarrollado un modelo basado en el voluntariado digital experto, movilizando a más de 400 profesionales que acompañan de forma gratuita a ciudadanos, pymes y organizaciones en sus procesos de mejora ambiental.

Al alcance de todos

«La acción climática debe estar al alcance de todas las personas y organizaciones, no sólo de quienes tienen más recursos», señalan desde la asociación. «Nuestro objetivo es acompañar, formar y facilitar herramientas prácticas para que ciudadanos, pymes y entidades puedan comprender su impacto, reducirlo y convertirse también en parte activa de la solución».

Con esta iniciativa, la asociación refuerza además el enfoque del Pacto Climático Europeo de movilizar a la ciudadanía como motor clave de la transición ecológica, «demostrando que la acción climática puede empezar también en el entorno digital de forma sencilla, inclusiva y accesible», señala la misma fuente.

Vida útil

Una de las medidas más eficaces para reducir nuestra huella digital consiste en alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos. De este modo, evitamos el elevado consumo de materias primas, energía y agua asociado a la fabricación de teléfonos móviles, ordenadores y tabletas.

Un único teléfono inteligente requiere más de 40 materiales diferentes, muchos de ellos elaborados con materias primas consideradas críticas por su importancia estratégica y la dificultad para obtenerlas.

Minerales, CO₂ y agua

Litio, cobalto, níquel, grafito, oro, plata, cobre, neodimio, disprosio, tántalo, wolframio, indio, galio… la lista de materiales necesarios es más extensa de lo que imaginamos. Además, para obtener un solo dispositivo móvil hay que extraer entre 10 y 15 kilogramos de mineral, según la Universidad de Plymouth.

Dicho proceso supone una elevada huella de carbono: durante su primer año de vida, un smartphone emite de media unos 85 kilogramos de CO₂ equivalente, y cerca del 75% de esas emisiones se producen durante la extracción de materias primas, la fabricación de los componentes y el ensamblaje del dispositivo.

A ello se suma un elevado consumo de agua a lo largo de toda la cadena de producción. Algunas estimaciones sitúan esta huella hídrica en torno a 12.000 litros por cada teléfono inteligente y 20.000 litros en el caso de un portátil.

Reparación y sustitución

Precisamente, la Unión Europea ha situado la durabilidad y la reparabilidad de los dispositivos electrónicos en el centro de su estrategia para avanzar hacia la economía circular.

Este compromiso se refleja en la nueva Directiva contra el greenwashing, que comenzará a aplicarse a finales de septiembre y que, entre otras medidas, prohibirá prácticas comerciales como la planificación deliberada de la obsolescencia temprana de los productos.

A ello se suma otra normativa comunitaria que cambiará la forma en que utilizamos nuestros dispositivos eletrónicos: a partir de 2027, los fabricantes deberán diseñar estos aparatos para que los usuarios puedan retirar y sustituir fácilmente la batería, sin necesidad de acudir a un servicio técnico especializado, tal y como establece el Reglamento (UE) 2023/1542 sobre pilas y baterías.