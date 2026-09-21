Informe de impacto de McDonald’s España: 88.000 empleos y compromiso con el crecimiento sostenible

El 95% de los restaurantes de McDonald’s en España ya opera con energía 100% renovable, uno de los datos que destaca el informe de impacto económico, ambiental y social 2025-2026 presentado este lunes en Madrid.

El documento reafirma el compromiso de la compañía con la generación de valor y con el apoyo a las comunidades en las que opera. La cadena atiende a más de 718.000 clientes al día y cuenta con más de 670 restaurantes en todo el territorio nacional.

Un año más, la empresa subraya su intención de generar un impacto medioambiental, social y económico positivo, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde su llegada a España hace más de 40 años, destaca la creación de 88.000 empleos directos e indirectos.

Empleo y expansión

En la actualidad, los restaurantes de la compañía generan más de 29.000 empleos directos y 60.000 indirectos, hasta sumar 88.000 puestos de trabajo en el país. La empresa sostiene este compromiso con el desarrollo de las comunidades en las que opera junto a sus franquiciados.

Para este 2026, la compañía prevé superar los 30.000 empleados directos y consolidarse como un pilar fundamental en la creación de oportunidades laborales. Además, mantiene un ambicioso plan de expansión con el que espera acelerar su ritmo de crecimiento.

Este plan supone crear nuevos puestos de trabajo y buscar nuevos franquiciados. La marca se mantiene en el top 100 del ranking Merco Empresas y, según la compañía, consolida un año más su posición como la empresa con mejor reputación de la restauración.

Apoyo al campo español

Fiel a sus raíces, la marca sigue mostrando su apoyo al campo español. Más del 70% del valor de su cesta de la compra procede de proveedores nacionales, una apuesta por el mercado local que la compañía considera una de sus señas de identidad.

Esta apuesta se traduce en iniciativas como +Campo y los Premios Big Good, cuya tercera edición prepara la compañía para este 2026. Con ellas impulsa la innovación en el sector primario en el marco de su Proyecto Big Good.

La empresa reafirma también su aprovisionamiento responsable, con productos avalados por certificaciones. Toda su oferta está elaborada con ingredientes suministrados en su mayoría por proveedores locales y con altos estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Energía y movilidad

En el capítulo medioambiental, el informe confirma que la energía 100% renovable alimenta ya al 95% de los restaurantes de la compañía en España, una cifra que refuerza su estrategia de sostenibilidad.

La empresa afirma liderar el cambio hacia una movilidad sostenible y facilita a sus clientes más de 150 puntos de recarga eléctrica distribuidos en 38 provincias.

A esto se suman avances en autoconsumo mediante paneles solares, la reducción progresiva del uso de plásticos en los juguetes de las Happy Meal y una transición hacia un modelo de envases más sostenible y circular.

Inclusión y solidaridad

La compañía sitúa la inclusión en el centro de su estrategia de Diversidad, Equidad e Inclusión (DE&I) y ha logrado reconocimientos como «Top Wellbeing Company» y «Mejor Empresa para Todo el Talento», favoreciendo un entorno donde todas las personas puedan ser tal y como son.

Esta estrategia integra el Plan de Igualdad, el Plan LGTBIQ+ y un Plan de Diversidad, con medidas para promover la igualdad de oportunidades, la diversidad generacional y de procedencias, la inclusión de personas con discapacidad y la prevención de la discriminación.

En el plano solidario, mantiene un apoyo histórico a la Casa Ronald McDonald, que este año estrena nueva identidad visual y amplía su red con una nueva Sala Familiar en Mallorca. Su labor ha beneficiado ya a más de 41.000 personas de 17.000 familias en toda España.

Liderazgo responsable

Inês Lima, directora general de McDonald’s España, ha señalado: «Ser líderes en nuestro sector conlleva una gran responsabilidad que en McDonald’s abrazamos con orgullo y determinación».

La directiva ha añadido: «Este informe es la prueba tangible de que es posible contribuir al crecimiento de las comunidades donde operamos desde un punto de vista económico, social y medioambiental».

Y ha concluido: «Queremos seguir siendo un motor de cambio positivo para el país, y ese camino sólo podemos recorrerlo de la mano de nuestros empleados, franquiciados, proveedores y clientes».