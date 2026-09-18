Bozal, correa y peso: no existe un criterio común en España para viajar en metro o autobús con tu perro

Subir con tu perro al autobús en Zaragoza no es lo mismo que hacerlo en el tranvía de la misma ciudad. Y lo que vale en el metro de Madrid puede no servir en el de Málaga. En España, viajar con un perro en transporte público depende, sobre todo, de dónde vivas.

Así lo advierte la Real Sociedad Canina de España (RSCE), que, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad —del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema Movilidad para todas las personas—, reclama normas más claras, homogéneas y previsibles para viajar con mascotas en el transporte colectivo.

En España conviven más de 7,5 millones de perros, según los datos provisionales de la Estadística Nacional sobre Protección Animal del Ministerio de Derechos Sociales, la mitad de los más de 15 millones de animales de compañía censados en los hogares españoles.

El metro, más flexible que el autobús

La RSCE no exige que todas las ciudades ni todos los medios de transporte apliquen exactamente las mismas condiciones. Las características de cada servicio, admitidas por la organización, pueden justificar exigencias distintas en materia de seguridad, higiene u ocupación.

Pero sí reclama unas condiciones de acceso comprensibles en el uso del transportín, la correa y el bozal, los posibles límites de peso y las restricciones horarias, hoy dispares según el operador y la ciudad.

El contraste es visible incluso dentro de una misma ciudad. En Madrid y Barcelona, el metro admite perros de cualquier tamaño bajo ciertas condiciones, mientras que sus autobuses urbanos imponen restricciones adicionales al animal.

En el metro de Madrid, los perros deben llevar bozal y una correa de máximo 50 centímetros, sin ocupar asiento y con un único animal por viajero. En los autobuses de la EMT, además, deben ir en un transportín que no suponga peligro ni molestia.

Límites de peso en Valencia y Málaga

En el metro de Barcelona rigen las mismas condiciones de bozal, correa y ocupación. Pero en los autobuses de TMB los perros sólo pueden viajar si van dentro de un transportín cerrado, sea cual sea su tamaño.

En Valencia y Málaga, el criterio cambia hacia el peso. Ambas ciudades limitan el acceso de los perros en autobús según los kilos, frente a sistemas ferroviarios con condiciones algo menos restrictivas.

El metro de Valencia admite perros pequeños en jaula o transportín, y en los autobuses de la EMT las mascotas deben viajar también en transportín, sin suponer molestia para el resto de los usuarios.

El contraste de Zaragoza

En Málaga, el metro sólo permite perros no considerados potencialmente peligrosos y con un peso inferior a 10 kilos, uno por viajero y sin ocupar asiento. La EMT aplica el mismo límite y exige un transportín cerrado y limpio.

El ejemplo más evidente es Zaragoza. El autobús urbano sólo admite perros de hasta 10 kilos y en transportín, mientras que el tranvía permite también perros de mayor tamaño con bozal y correa, sin límite de peso.

Renfe amplía el viaje sin transportín

El debate no se limita al transporte urbano. Renfe amplió recientemente las condiciones para viajar con mascotas: en AVE, Avlo, Larga Distancia, Avant y Media Distancia, los perros de hasta 40 kilos pueden viajar ya sin transportín junto a su responsable.

La medida excluye a las razas potencialmente peligrosas, a los perros menores de un año y a las hembras en celo. El animal ocupa la plaza de la ventanilla, con bozal y correa en el embarque, y es obligatorio presentar la cartilla de vacunación o el pasaporte europeo actualizado.

Para las mascotas de hasta 10 kilos la norma general se mantiene: transportín obligatorio en AVE, Avlo y Media Distancia, y viaje gratuito con correa y bozal en Cercanías. Toda la normativa detallada puede consultarse en la página oficial de mascotas de Renfe.

Londres, el modelo que cita la RSCE

Aunque no existe un modelo único en Europa, la RSCE señala Londres como ejemplo de integración. La red de Transport for London permite viajar gratis con el perro en metro, autobuses, tranvías y trenes, siempre sujeto con correa.

Las restricciones se concentran en cuestiones de seguridad, como no ocupar los asientos o evitar las escaleras mecánicas cuando puedan suponer un riesgo para el animal.

«Este tipo de experiencias demuestra que viajar con un perro no debería convertirse en una gymkhana de normas distintas según la ciudad o el medio de transporte. Con criterios más coherentes y fáciles de entender, el transporte público puede ser una alternativa real al vehículo privado para miles de familias», afirma José Miguel Doval, presidente de la RSCE.

Perros guía y de seguridad, sin restricciones

La normativa sí es unánime en un punto: los perros guía, de asistencia y de seguridad pueden acceder y circular libremente por los transportes públicos, siempre que estén debidamente identificados y acompañados por su dueño, poseedor o agente de seguridad.

Estos animales deben cumplir además las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y no causar molestias al resto de los usuarios, según recuerda la propia RSCE en su petición a administraciones y operadores.

Más de un siglo defendiendo al perro

La Real Sociedad Canina de España es la entidad de referencia del sector desde 1911 y la única reconocida en el país por la Fédération Cynologique Internationale. En 2022 organizó en Madrid, junto a Ifema, la Exposición Mundial Canina, con más de 16.500 perros.

Con la Semana Europea de la Movilidad como telón de fondo, la organización insiste en que unas reglas más previsibles pueden convertir el transporte público en una alternativa real al coche para las familias que conviven con un perro.