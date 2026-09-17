Sánchez desplaza ahora a Ceuta agentes medioambientales tras 3 años sin proteger sus bosques

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto ahora su atención en el impacto ambiental que está ocasionando la crisis migratoria en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno español, visitó ayer la ciudad de Ceuta para reunirse con distintos actores medioambientales del territorio y conocer de primera mano los efectos de la llegada de unas 72.000 personas que accedieron irregularmente entre el 30 y el 31 de julio.

Entre las reuniones mantenidas, Morán estuvo unos 20 minutos con el representante de la asociación medioambiental DAUBMA, una entidad que durante este episodio de inmigración masiva está visibilizando los impactos en el territorio y en la biodiversidad que la llegada de miles de personas está ocasionando.

Agentes medioambientales

Tras 48 días de crisis y a raíz de este viaje del secretario de Estado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desplazado al territorio ceutí un equipo compuesto por dos agentes medioambientales que ha llegado con Morán.

DAUBMA ha trasladado a OKGREEN que, durante dicha reunión, el responsable de medioambiente del Gobierno de España explicó que a Ceuta ha llegado este equipo de agentes medioambientales, que se quedará en el terreno, para evaluar la situación durante esta crisis migratoria en cuestiones de impacto en la biodiversidad.

Tres años sin agente forestal

Desde DAUBMA han apuntado que desde hace casi tres años Ceuta no dispone de agente forestal tras la jubilación del último funcionario, figura que vigila y supervisa todo lo relacionado con el medioambiente.

La entidad afirma que en el último consejo del Centro de Estudios y Conservación de Animales Marinos de Ceuta (CECAM), celebrado a principios de este año, se solicitó formalmente que se habilitaran 12 agentes para cubrir este vacío ante la desprotección que suponía su ausencia.

Bosques protegidos en riesgo

El territorio ceutí cuenta con distintos bosques en los que se refugian los inmigrantes irregulares. Uno de ellos es el entorno natural de Calamocarro, uno de los espacios protegidos de mayor riqueza botánica y paisajística de Ceuta. Se ubica en los montes de García Aldave y destaca por albergar el principal núcleo de bosque mediterráneo autóctono de la ciudad, compuesto por alcornocales (como la conocida zona de La Chocolata), castaños y pinos.

Desde DAUBMA se señala que estos bosques y montes en territorio ceutí están expuestos a un gran impacto ambiental por la masiva presencia de personas en situación irregular, con el consiguiente riesgo de incendio.

Precedente: el incendio del Monte de la Tortuga

Como antecedente, a principios de septiembre, un retén de bomberos situado en el monte de Ceuta, ante la presencia de migrantes que acampaban en la zona y realizaban fogatas, pudo controlar un incendio forestal que calcinó unos 10.000 metros cuadrados en la parte superior del Monte de la Tortuga.

Se apagó gracias, entre otros factores, a los avisos tempranos de los retenes desplegados en las zonas forestales, que permitieron detectar el fuego y movilizar con celeridad a los efectivos. Diez días después de este suceso, el Miteco ha trasladado a Ceuta un equipo de agentes medioambientales para evaluar la situación.

Entre los episodios más graves de agresiones y daños a la fauna en la Ciudad Autónoma de Ceuta están la muerte de la cría de un delfín, la intoxicación de gaviotas por productos químicos y distintas agresiones a la biodiversidad tipificadas con multas y consecuencias penales.

Cuatro frentes de actuación del Miteco

Según Europa Press, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha enviado personal técnico a Ceuta para evaluar el impacto ambiental derivado de la situación migratoria en la ciudad autónoma y determinar qué actuaciones son necesarias en materia de incendios, residuos, litoral y biodiversidad.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, detalló durante su visita que la petición de apoyo del Gobierno ceutí abarca varios frentes. En prevención de incendios forestales, un técnico especializado del Miteco ya está sobre el terreno analizando el riesgo que suponen las ocupaciones de espacios en entornos del dominio público hidráulico de los embalses. Morán aseguró que, si un episodio de incendio requiriera el envío de más recursos humanos o técnicos, «la prestación del apoyo es inmediata».

Gestión de residuos

En gestión de residuos, el Ministerio seguirá reforzando las necesidades de la ciudad dentro de sus competencias, después de que Ceuta ampliara la contratación de servicios de limpieza con cargo al mecanismo de ayuda presupuestaria del Gobierno central. Ese refuerzo podría extenderse tanto a la limpieza viaria como al traslado de residuos hacia la península.

Sobre el litoral, el secretario de Estado expresó preocupación por la ocupación física de espacios del dominio público marítimo-terrestre, parte de los cuales ya están sometidos a un proceso de desalojo progresivo. La Dirección General de la Costa y el Mar del Miteco acompañará a los servicios municipales para recuperar esas zonas y devolverlas a sus condiciones de uso originales.

En cuanto a la biodiversidad, dos agentes medioambientales del Ministerio participarán en la evaluación de los efectos sobre especies y espacios naturales, a partir de la cual se podrán fijar medidas de recuperación o restauración.

Alacande de los daños a evaluar

Morán subrayó que el Miteco aún debe determinar sobre el terreno el alcance real de las afectaciones, ya que hasta ahora ha trabajado con la información trasladada por la Consejería de Medio Ambiente ceutí. Entre las primeras acciones, anunció que se identificará si se están produciendo vertidos y, en su caso, se localizarán los puntos exactos. Si se confirman estas situaciones y la ciudad solicita apoyo para gestionarlas, el Ministerio se ha mostrado dispuesto a intervenir dentro de sus competencias.

En definitiva, el despliegue técnico del Miteco en Ceuta responde a una petición expresa de la ciudad autónoma y se centra en cuatro ejes ambientales —incendios, residuos, costas y biodiversidad—, con evaluaciones aún en curso antes de concretar las actuaciones de recuperación necesarias.