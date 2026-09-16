Un puente para la fauna: estas pasarelas salvan muchas vidas humanas y también de animales salvajes

Cada año se producen más de un millón de colisiones entre vehículos y animales silvestres en Estados Unidos, según la Administración Federal de Carreteras del país. Estos atropellos provocan la pérdida de innumerables especies salvajes, así como 200 muertes humanas y 26.000 lesiones a conductores y pasajeros en el mismo periodo de tiempo.

Para acabar con este grave problema ambiental y de seguridad vial, una de las medidas más eficaces es la construcción de pasarelas para la fauna. Este tipo de infraestructuras están diseñadas para permitir que los animales crucen por encima de las carreteras sin riesgo de ser atropellados ni de provocar accidentes.

Un claro ejemplo es el paso elevado para la fauna silvestre de Greenland, que cruza la I-25, una de las principales autopistas interestatales que recorren el oeste de los Estados Unidos, atravesando los estados de Nuevo México, Colorado y Wyoming. Hablamos del puente para animales más grande de Norteamérica, con 61 metros de ancho y 64 metros de largo y una superficie de aproximadamente 3.900 metros cuadrados.

Menos de un año

Más de 100.000 vehículos transitan cada día por los seis carriles de la interestatal en la zona del paso elevado. El Departamento de Transportes de Colorado (CDOT) fue el organismo encargado de su construcción, tarea que completó en menos de un año, antes de lo previsto y dentro del presupuesto asignado (15 millones de dólares).

También colaboraron en este proyecto entidades como la Administración Federal de Carreteras, entidad dependiente del Departamento de Transportes de Estados Unidos, así como el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado y el Condado de Douglas.

La pasarela sirve además para conectar unas 15.800 hectáreas de hábitats naturales a ambos lados de la I-25. «Este paso elevado es un componente esencial del sistema de cruce de fauna silvestre en esta zona, que se espera que reduzca los accidentes entre animales y vehículos en un 90%», asegura Shoshana Lew, directora ejecutiva del CDOT.

Ubicación estratégica

La pasarela está estratégicamente ubicada para cubrir la brecha de seis kilómetros entre otros caminos para la fauna silvestre y completa así el sistema de pasos subterráneos y cercas para animales salvajes que forma parte del proyecto I-25 South Gap, que mejoró otros 29 kilómetros de la I-25.

Antes de la existencia de dicho sistema, se registraba un promedio de un accidente diario entre un vehículo y un animal silvestre durante las temporadas de migración que tienen lugar en las estaciones de otoño y primavera.

Según la investigación del CDOT, los cinco pasos subterráneos están siendo utilizados con éxito por mamíferos grandes y pequeños. En el caso del puente de Greenland, el proyecto fue diseñado y construido específicamente para proporcionar un paso seguro a alces y berrendos, que prefieren estructuras amplias y abiertas. Otros animales de gran tamaño que suelen frecuentar la zona son osos, pumas, ciervos y venados.

Nueve años de planificación

«Tras más de nueve años de planificación y trabajo, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW) se complace en que la fauna silvestre de Colorado pueda utilizar este paso elevado», declaró Matt Martínez, gerente de área de vida silvestre del CPW.

«Esperamos que ciervos, alces, osos, pumas y muchas otras especies puedan cruzar la I-25 de forma segura, la cual alguna vez representó una importante barrera para la migración y el movimiento de la fauna silvestre», añade Martínez.

Situación en España

En nuestro país, los animales silvestres también se enfrentan a amenazas muy similares. Así lo indican iniciativas como el Proyecto SAFE (Stop a los Atropellos de Fauna en España) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La iniciativa, que contó con la participación de casi 300 voluntarios de la Asociación Herpetológica de España (AHE), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM), se desarrolló entre los años 2021 y 2023 dejando un preocupante balance.

«En total se han recorrido 7.638 km y se han encontrado 9.202 animales atropellados, siendo los mamíferos el grupo con más registros (37,5%), seguido de las aves (32,3%), los anfibios (16,7%) y, finalmente, los reptiles (13,5%)», explican desde SECEM.

Atropellos de linces

Entre los mamíferos que se enfrentan a un mayor riesgo de colisión con vehículos figuran de forma destacada los linces. En parte, esto es debido a la espectacular recuperación de la especie, que acaba de marcar un nuevo máximo histórico con 2.633 ejemplares, lo que supone casi un 11% más que hace un año.

El problema es que también se han incrementado exponencialmente los atropellos de este emblemático felino. Hasta el punto de que es la primera causa de mortalidad del animal. De hecho, de las 273 muertes contabilizadas el año pasado, 212 se deben a atropellos, un 78% del total.

Todo ello ha llevado a científicos y ONG a reclamar un mayor trabajo en la identificación de puntos negros y en la implementación de nuevas medidas para garantizar pasos seguros para esta y otras especies.