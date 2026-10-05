Comunidad de Madrid crea una red pionera en España de 60 enclaves para avistar fauna silvestre

La Comunidad de Madrid ha presentado una Red de Observatorios de Fauna Silvestre pionera en España, que contará con 60 puntos repartidos en áreas naturales destacadas de la región.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha detallado esta iniciativa durante su visita a la laguna de San Juan, en el término municipal de Chinchón, donde ha conocido uno de los espacios de avistamiento.

Allí ha explicado que se acondicionarán y señalizarán observatorios, puntos de observación e itinerarios faunísticos que ya existían, a los que se sumarán otros nuevos y recursos digitales para los visitantes.

La implantación se desarrollará en colaboración con ayuntamientos y entidades hasta comienzos de 2028 y contará con una inversión aproximada de 300.000 euros.

Compatible con la conservación

Novillo ha asegurado que «esta iniciativa mejorará la experiencia de los ciudadanos y aumentará su conocimiento del entorno medioambiental de la región».

El consejero ha añadido que la red «a la vez será compatible con la conservación de los ecosistemas, minimizando las posibles molestias a la fauna». Así, estos puntos acercarán el patrimonio natural a madrileños, visitantes, escolares, familias, aficionados e investigadores, que podrán conocer mejor el ecosistema regional y acceder a lugares de gran interés y riqueza natural.

Seis categorías de espacios

Para representar la variedad de los entornos de la región, el Ejecutivo autonómico ha agrupado los espacios en seis grandes categorías, según su tipología y los animales que los habitan.

Podrán visitarse humedales y ecosistemas acuáticos, espacios forestales y de montaña y medios agrícolas, tres de los grandes grupos en los que se organiza la red. La clasificación se completa con lagunas de anfibios y reptiles, espacios urbanos y periurbanos y enclaves orientados a especies de especial interés.

Cuatro infraestructuras renovadas

Además, se van a renovar o cambiar de emplazamiento cuatro infraestructuras, que contarán con equipamientos más funcionales. Se sitúan en la laguna de las Huelgas, en Algete, y en la laguna de Soto de las Juntas, en Rivas Vaciamadrid.

Las otras dos son la vía pecuaria Colada del Camino de Fresno, en Camarma de Esteruelas, y el embalse de Pedrezuela, en Guadalix de la Sierra. La Colada del Camino de Fresno contará con el primer mirador de aves esteparias. Además, se acondicionarán otros 14 observatorios.

Dossier digital con QR

El Gobierno regional incluirá en la iniciativa un amplio dossier digital que indica la ubicación, las características y las especies de cada enclave, para facilitar y acercar a los ciudadanos la información sobre cada ecosistema.

Este recurso puede consultarse en el portal institucional de la Comunidad de Madrid y en los códigos QR de la cartelería de cada punto de observación. Gracias a él, los ciudadanos podrán acceder a información sobre los ecosistemas, agrupados en las seis categorías según su tipología y los animales que los habitan.

Suelta de ánades azulones

Por último, Novillo ha presenciado el anillamiento y ha procedido a la suelta de cuatro ejemplares de ánade azulón en este hábitat. Las aves se recogieron en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) Félix Rodríguez de la Fuente.

Su presencia en este centro es debida a que no habían terminado su proceso de desarrollo y no podían sobrevivir por sí solas. Tras los cuidados del equipo veterinario, las aves han madurado y pueden subsistir en este hábitat, idóneo para su supervivencia.