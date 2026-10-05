El informe que cuestiona las etiquetas de las ZBE: un coche viejo bien cuidado puede contaminar menos

No es la edad del motor, sino lo que contamina. Un vehículo moderno con fallos en sus sistemas de control de emisiones puede emitir hasta 100 veces más de lo permitido, mientras que un coche antiguo bien mantenido circula de forma limpia.

Así lo concluye el informe técnico Medición Remota de las Emisiones del Tráfico Rodado: La Guía Completa. Lo ha publicado OPUS RSE, empresa especialista en teledetección de emisiones, en pleno debate sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El documento llega en un momento marcado por las decisiones judiciales y las restricciones a la circulación en las ciudades españolas y europeas. Con esta radiografía científica, la compañía quiere aportar transparencia al sector y un mensaje de equidad a la ciudadanía, en especial a los conductores que temen quedarse fuera de las ciudades por la antigüedad de su vehículo.

Diagnóstico, no sanción

Uno de los puntos clave del informe es aclarar para qué se usa hoy esta tecnología en las vías públicas. Las estaciones de medición remota (RSD) operan exclusivamente como herramientas de diagnóstico y de caracterización del tráfico.

También se emplean para evaluar la calidad del aire y para la auditoría ambiental de flotas públicas y privadas. Su objetivo es ofrecer a las administraciones y a los reguladores datos reales, empíricos y objetivos sobre el impacto del tráfico.

Así, la teledetección deja atrás las simples estimaciones teóricas de laboratorio. Lo que se mide es lo que el coche expulsa de verdad por el tubo de escape mientras circula por la ciudad, en condiciones reales.

Justicia social y ambiental

Desde una perspectiva de justicia social y ambiental, el informe técnico pone el foco en la necesidad de superar los criterios restrictivos basados únicamente en la fecha de matriculación o la etiqueta ambiental.

«La teledetección es la tecnología de medición ambiental más inclusiva con el ciudadano porque no discrimina al coche viejo; sólo discrimina al gran contaminante (High-Emitter)», señala Javier Buhigas, COO de OPUS RSE.

«Bajo los esquemas actuales, un ciudadano con menos recursos económicos que cuida y mantiene adecuadamente su vehículo antiguo se ve expulsado de las ciudades», añade el directivo de la firma madrileña.

La etiqueta verde que engaña

Buhigas pone el ejemplo contrario. «Un vehículo moderno diésel de última generación que circule con el filtro de partículas averiado o la válvula EGR anulada puede estar emitiendo decenas de veces más toxicidad a la atmósfera», advierte.

Y todo ello, recalca, «manteniendo su etiqueta ‘verde’ impecable». Es decir, el distintivo ambiental de la DGT no refleja necesariamente lo que contamina un coche, sino la normativa que cumplía cuando salió de fábrica.

Para el COO de OPUS RSE, ese desajuste convierte la antigüedad en un criterio injusto. Penaliza al conductor que conserva su coche en buen estado y deja pasar a vehículos modernos con averías o manipulaciones.

Pocos coches, mucha contaminación

Según los datos recopilados en el informe, las emisiones del tráfico no se reparten de forma uniforme. Menos del 2,5% del parque circulante es responsable de hasta el 50% de la contaminación directa por gases y partículas en las ciudades.

Son los llamados High-Emitters o altos emisores: vehículos averiados o manipulados que concentran una parte desproporcionada de los contaminantes que respiran los ciudadanos en las calles.

Detectar y reparar de forma quirúrgica ese pequeño porcentaje lograría un impacto positivo inmediato en la salud pública. Y, según el informe, sin necesidad de castigar de forma indiscriminada a la mayoría de los conductores.

Medición en medio segundo

El informe detalla también el funcionamiento de los dispositivos RSD (Remote Sensing Devices). Estos equipos proyectan haces de luz infrarroja (IR) y ultravioleta (UV) a través de la calzada para analizar los gases de escape.

El análisis es óptico y se realiza sobre cada vehículo que pasa a velocidad normal de circulación. El sistema estudia la pluma de gases mediante espectroscopía a una frecuencia de 200 Hz, tomando 100 muestras en sólo 0,5 segundos.

La medición no es intrusiva: no requiere detener el coche, no interrumpe el tráfico ni exige instalar ningún equipo a bordo. Así, una sola estación puede analizar las emisiones reales de miles de vehículos al día.

Certificación UNE e ISO 17025

En cuanto a la fiabilidad, OPUS RSE se presenta como el único laboratorio acreditado bajo la norma ISO/IEC 17025 para la medición remota de emisiones en movimiento.

Además, cumple con la reciente norma metrológica UNE 82509:2026, lo que, según la compañía, garantiza la máxima precisión de los resultados y evita los falsos positivos en la detección de altos emisores.

La empresa colabora con administraciones públicas, operadores de transporte y centros de investigación internacionales, como el Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, para impulsar una movilidad sostenible basada en datos de emisiones en condiciones reales de circulación.

Una movilidad limpia para todos

Con la difusión de este documento, OPUS RSE defiende una transición ecológica basada en la ciencia y la equidad, en la que la tecnología sirva para premiar el buen mantenimiento de los vehículos.

El objetivo, concluye la compañía, es proteger la calidad del aire y garantizar una movilidad limpia al alcance de todos los ciudadanos, sin que la edad del coche decida quién puede entrar en las ciudades.

El informe completo puede consultarse en la web de OPUS RSE, que lo plantea como una guía de referencia para administraciones, técnicos y ciudadanos que quieran saber cómo se mide hoy la contaminación real del tráfico rodado.