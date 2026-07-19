Mario Arnaldo: «El Ayuntamiento de Madrid se ha montado un negocio multimillonario con las zonas de bajas emisiones»

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un giro decisivo a la batalla de las zonas de bajas emisiones. La Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha abierto una pieza separada para la ejecución forzosa de la sentencia que anuló las ZBE de la capital y concedió el pasado 14 de julio al equipo de José Luis Martínez-Almeida un plazo de 20 días para presentar alegaciones.

El movimiento llega a instancias de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que exige la paralización inmediata de los cobros y embargos y la devolución de lo recaudado. La cifra en juego es demoledora: más de 3,4 millones de expedientes con un montante de 663 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con el Tribunal Supremo ya cerrado —inadmitió el recurso del Consistorio— y varios juzgados ampliando la nulidad a todas las multas, el pulso jurídico entra en su fase decisiva.

Hablamos con Mario Arnaldo, presidente de AEA y uno de los abogados que más sabe sobre la defensa de los conductores, para analizar cómo se ha llegado hasta aquí, qué ha fallado y qué debe hacer ahora el Ayuntamiento con un cobro que la Justicia considera ilegítimo.

OKGREEN: Han pasado casi dos años desde la primera sentencia. ¿Es comprensible cómo hemos llegado a esta situación?

MARIO ARNALDO: Es incomprensible y, desde luego, para una asociación que defiende la legalidad, que defiende los derechos legítimos de los automovilistas, no podemos comprender la actitud del Ayuntamiento de Madrid respecto de lo que está haciendo con el tema de las multas de las zonas de bajas emisiones.

Esto ya tiene largo recorrido. Empezó con el gobierno de Carmena. Precisamente cuando estaba en la oposición, el alcalde Almeida criticaba cómo se habían planteado esas restricciones a las zonas de bajas emisiones y además prometió que las iba a anular.

Lejos de eso, cuando llegaron al equipo de gobierno, cuando empezaron y les tocó la responsabilidad de formar gobierno, pues cambiaron radicalmente de opinión y algo que les pudo servir, porque era algo sensible para ganar las elecciones, sorprendió a los ciudadanos, especialmente a los empadronados en Madrid, porque esas restricciones se ampliaron a todo el término municipal de Madrid, es decir, se multiplicaron y fueron mucho más duras.

Sobre todo, se hizo de una manera sin sentido. Es decir, no se contemplaron todas las circunstancias porque podemos pasar del cero al infinito, que eliminemos totalmente de la noche a la mañana todos los vehículos de combustión. Sin embargo, eso requiere una transición adecuada, porque, sobre todo, la situación económica no permitía a cientos de miles de madrileños el tirar sus coches y comprarse un coche eléctrico.

P.: Esta decisión, este cambio de opinión, ¿viene de una decisión política o una decisión técnica?

R.: Fue una decisión política y por algunas razones se ha querido argumentar, y es verdad, había una parte de realidad de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que impuso una sanción al Gobierno de España, no a Madrid, sino al Gobierno de España por no cumplir el nivel de emisiones permitido.

Hay que tener en cuenta que aquí los focos de emisión de contaminantes son variados, pero se ha querido criminalizar al automóvil cuando había otros focos de contaminación. Por ejemplo, las calefacciones que todavía estaban contaminando en la ciudad de Madrid. Aquí lo más sencillo era criminalizar el automóvil de forma desproporcionada.

Todo el mundo está de acuerdo en que hay que mejorar la calidad del aire. El problema es cómo y qué decisiones y qué medidas se pueden adoptar. No se complicaron la vida. Usted tiene que tirar su coche. Es muy discutible que se quieran eliminar de la noche a la mañana los vehículos de más de 10 años. Y lo digo porque los vehículos de más de 10 años tienen que pasar una inspección técnica anual, como un vehículo con etiqueta C con un nivel de emisiones teórico.

En el caso de vehículos de más de 10 años, pasan una inspección técnica y una inspección de humos por nivel de contaminantes. Es real lo que está contaminando, y si emite más de lo permitido, ese vehículo no puede circular, cosa que no se está comprobando en el resto de los vehículos. Y esto era injusto.

Hay mucha gente, gente mayor, especialmente, o gente con una menor capacidad económica que conserva sus vehículos, los utiliza poco, los conserva y no tiene capacidad para poder amortizar y comprarse un coche nuevo.

P.: · El Ayuntamiento de Madrid publicita que la calidad del aire ha mejorado. Que las emisiones se están controlando. Es un poco contradictorio porque hay coches de más de 10 años circulando y los niveles de contaminación son óptimos.

R.: El Ayuntamiento de Madrid, para bajar los niveles de contaminación, ha adoptado más medidas. Hablemos de las calefacciones. Hablemos de todo el parque de autobuses. Por tanto, cuidado con este tema que ha conseguido, afortunadamente, mejorar la calidad del aire.

Desde Automovilistas Europeos Asociados estamos protegiendo a decenas de miles de automovilistas que están afectados por esta irracionalidad del Ayuntamiento de Madrid, especialmente los que viven en Madrid.

Un vecino de Madrid que tiene su coche y que paga sus impuestos en Madrid, resulta que se le exige pagar impuestos, pero no se le permite circular. Gracias a nuestra actuación en defensa de los derechos legítimos de los automovilistas madrileños, pedimos una moratoria.

Recordarán que los vehículos empezaban a tener una prohibición en el año 25, luego en el año 26, y fue nuestra asociación la que consiguió ampliar esa moratoria para que los vehículos de los ciudadanos, de los vecinos de Madrid, pudieran circular.

¿Y cuál fue la razón que nosotros argumentamos? Todavía quedan en Madrid matriculados 200.000 vehículos que no tienen etiqueta. Los automovilistas madrileños sí han hecho un esfuerzo importante por rejuvenecer el parque automovilístico y cambiarlo por otro nuevo. En aquellos casos, estamos hablando de que en estos dos años se han dado de baja 40.000 vehículos. Estamos hablando de un 14% del censo. ¿Y qué ha ocurrido? Que fue la razón que luego ha utilizado el Ayuntamiento de Madrid. Es nuestro argumento: estos vehículos siguen circulando.

Está permitido gracias a la moratoria que hemos conseguido y resulta que ahora ninguna de las estaciones de emisión de contaminantes que hay desplegadas en Madrid ha superado los límites mínimos permitidos, pero incluso estamos en unos mejores niveles que los que se exigirían por la normativa europea para el año 2030.

Es decir, que estábamos hablando de que cuatro años antes el Ayuntamiento de Madrid quería que la gente tirara sus coches cuando se estaba cumpliendo con la normativa. No hay ninguna estación que esté superando y la que estaba dando los niveles más altos precisamente es una estación que hay al lado del aeropuerto de Barajas. Habría que pensar si es por un problema de los coches o es un problema de los aviones.

Por tanto, aquí esto no se justifica por lo que sí está acreditado y hay una realidad: que hemos reducido las emisiones. Pero lo que sí es un hecho objetivo es que el Ayuntamiento de Madrid, con las zonas de bajas emisiones, ha montado un negocio multimillonario.

Estamos hablando de que solamente desde que empezaron las zonas de bajas emisiones, en diciembre del 21, hasta el último dato del que tenemos noticia oficial, hasta el 31 de diciembre del 25, en cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid ha formulado más de tres millones y medio de denuncias por un valor económico de 700 millones de euros. Está forrándose con las multas de 200 euros que, en nuestra opinión, son desproporcionadas también.

P.: ¿Va a haber moratoria en 2027 o cree que se va a acabar?

R.: El Ayuntamiento de Madrid, en la ordenanza que acaba de aprobar, para sustituir a la que le han declarado nula, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y confirmada por el Tribunal Supremo, ya prevé una moratoria siempre y cuando no se superen los límites de emisión, es decir, se deja un poco en el aire. Y yo creo que no se van a cumplir porque no se van a superar esos límites como se está haciendo ahora.

Sin embargo, para los vecinos eso está sin resolver y está mal resuelto. En la nueva ordenanza, a los vecinos de Distrito Centro y de Plaza Elíptica no se les permite circular por sus propios barrios. Es decir, uno que viva fuera de la M-30 sí puede circular con un vehículo sin etiqueta, pero uno que vive en Distrito Centro o en Plaza Elíptica no va a poder circular. Es decir, hay un agravio comparativo que no se entiende muy bien.

Por tanto, moratoria sí va a haber porque está prevista en la ordenanza y además veremos cómo se resuelve, porque nosotros, tengo que aclarar, que la nueva ordenanza con la que el ayuntamiento pretendía resolver las omisiones y los vicios por los que le condenaron los tribunales, está también recurrida. La hemos vuelto a recurrir porque no resuelve el problema. Está mal hecha.

P.: Echando la vista atrás, todo este proceso, desde los recursos y anulaciones en la implantación de las zonas de bajas emisiones hasta seguir cobrando las multas, para usted es fruto de una decisión política. ¿Qué es lo que ha fallado exactamente en todo este proceso?

R.: Lo que ha fallado es que aquí se ha querido simplificar. Aquí no se ha analizado nada ni se ha tenido en cuenta lo que necesita cualquier medida que va a adoptar una restricción de derechos. Hay que ver todas las alternativas posibles que se pueden adoptar para conseguir el fin que se pretende. Y aquí lo que se ha hecho ha sido simplificar.

Es decir: usted tiene un coche de más de 10 años. Usted lo tira a la basura y se compra un coche eléctrico. Pues, no, mire usted, ni la situación económica lo permite ni la adquisición de los coches eléctricos era asequible ni tampoco se había desarrollado en España una necesaria infraestructura de recarga.

Hay que tener en cuenta que sólo el 30% de los coches que hay matriculados en España tiene garaje. El 70% está en la calle, con lo cual, si no hay una infraestructura de recarga, ya me contará cómo se hace.

Como en cualquier proceso de transición, estas operaciones deben tener planes de adaptación de una manera ordenada, como se hizo en la minería, por ejemplo. Esto no se ha hecho con el automóvil. Había que valorar cuál era el valor patrimonial de esos coches, cómo se iba a hacer la transformación hacia una transición ordenada. Ese es el problema.

P.: ¿Qué cambia con la pieza separada que acaba de abrir el TSJM?

R.: En primer lugar, estamos librando una batalla desde hace muchos años en defensa de los derechos de los automovilistas y a mí me apena muchísimo que el Ayuntamiento de Madrid esté proyectando una imagen de administración tramposa.

Parece que estamos gobernados por una banda de trileros que lo que quieren es engañarnos, porque ya hubo la primera sentencia en septiembre del 2024 que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que las zonas de bajas emisiones eran nulas y, en consecuencia, las sanciones que se estaban imponiendo.

El Ayuntamiento de Madrid, en lugar de acatar esa sentencia, lo que decidió fue una huida hacia adelante, recurrir ante el Tribunal Supremo sabiendo que iba a tardar bastante tiempo en resolver y que ni siquiera se admitiría ese recurso de casación. Y eso es lo que ha ocurrido, porque mientras tanto no fuera firme esa sentencia, mientras estaba pendiente de resolución del Tribunal Supremo, seguía poniendo multas y así lo ha hecho.

¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que mientras cobraba esas multas seguía imponiendo multas. Es decir, no iba a querer devolverlas. Y es lo que ha ocurrido. Ahora mismo es la primera batalla que estamos librando. Aquellas multas que estén pendientes de cobro porque los ciudadanos han estado recurriendo, como nosotros hemos recomendado, resulta que se anulan de oficio.

Pero las multas que ha pagado la gente, porque era mucho dinero, acogiéndose al pago con descuento, ahora no quiere el Ayuntamiento de Madrid devolverlas. Es decir, usted es un trilero. Usted es un tramposo.

Y está la segunda parte. El Ayuntamiento de Madrid, por una cuestión formal, interpreta ahora que sólo tiene que anular las multas impuestas en las zonas de especial protección, Plaza Elíptica y Distrito Centro, pero queda fuera de anulación el resto. Estamos hablando de un diferencial de 200 millones de euros.

Le hemos pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que informe de que el Ayuntamiento está cobrando estas multas mediante la Agencia Tributaria de Madrid, que, en nuestra opinión, son ilegales, y que lo que le estamos solicitando es que él ejecute y determine qué multas hay que anular.

Pedimos al Tribunal Superior que ejecute, que sea él el que de una manera definitiva le diga al Ayuntamiento lo que tiene que anular, porque nosotros sí lo estamos haciendo individualmente. Además, ya hay varios juzgados que han aclarado, han desmontado y han desautorizado los argumentos que está utilizando el Ayuntamiento de Madrid para no anular también las multas de las zonas de bajas emisiones.

P.: Le quedan pocos días al ayuntamiento para que se agote el plazo. Hasta entonces, ¿cree que va a hacer algún movimiento sobre las multas o va a dejar correr todo el tiempo? ¿Y qué puede ocurrir? ¿Qué puede decidir el ayuntamiento sobre esto?

R.: Llega el mes de agosto, que es inhábil. Por tanto, eso también le va a beneficiar al Ayuntamiento de Madrid. Pensará o pretenderá que haya una cortina de humo y se olvide la gente, pero a la gente le están embargando día a día. Mientras la Agencia Tributaria de Madrid sigue enviando cartas a personas que tienen acumuladas deudas de 20.000 o de 30.000 euros.

Nosotros vamos a recordar y vamos a mantener la tensión para que los ciudadanos de Madrid sepan lo que está haciendo el ayuntamiento. Insisto, está proyectando una imagen deplorable de administración tramposa. Y eso es muy peligroso porque un ciudadano tiene que confiar en sus instituciones. Tiene que confiar en que su ayuntamiento no le pone trampas. Está para ayudarle, no para sacarle los cuartos de mala manera.

P.: Hace dos años, en la entrevista que mantuvimos, dijo que eran necesarias las zonas de bajas emisiones en una ciudad como Madrid. ¿Cuál sería la solución justa para el conductor sin castigarlo y tener una buena calidad del aire?

R.: Primero hay que hacer un estudio profundo de las necesidades de movilidad de los madrileños. Hay algunos estudios que se han hecho, es decir, esto aquí dice. La ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene un muy buen servicio de transporte público, pero no alcanza todo. Hay algunos déficits en algunos barrios y en algunos itinerarios. Por tanto, hay que profundizar en qué barrios son los afectados y en qué no, y en qué tienen un déficit de transporte público o en determinados horarios.

Hay que volver a reforzar los planes de rejuvenecimiento del parque automovilístico. El Gobierno de España tiene que apoyarlos. Y además, lo que hay que hacer, insisto, es ver realmente las necesidades que tienen los madrileños, no solamente los empadronados en Madrid, sino los que vienen en la periferia.

P.: Vamos a hacer una movilidad totalmente eléctrica. ¿Cómo sería una ciudad de Madrid con coches eléctricos? Ya no tendrían sentido las zonas de bajas emisiones…

R.: Aquí se ha estado abordando el problema desde el punto de vista del medioambiente, de la calidad ambiental del aire, de la contaminación. Pero hay otro problema también, que es la congestión. En Madrid se está viendo el problema, por ejemplo, con el carril Bus VAO de la A-6.

Inicialmente era para la utilización por vehículos de alta ocupación. Ahora está congestionada porque se ha llenado de coches eléctricos y hay muchas veces que en los carriles normales de circulación se circula más rápido y más fluido que por el carril bus. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque llega un momento en que se ha fomentado tanto el vehículo eléctrico que puede generar también la congestión circulatoria en el centro donde se le está permitiendo circular.

Soy un enamorado de la electrificación, pero creo que estamos teniendo fallos. Un primer aspecto es hacer más asequible la adquisición de vehículos eléctricos. Otro problema es que no se está abordando con la necesaria rapidez la infraestructura de recarga. El problema de la congestión circulatoria se podrá resolver con la introducción del vehículo autónomo y conectado.

P.: ¿Entonces pasaremos de las zonas de bajas emisiones a las zonas de baja ocupación?

R.: Claro, de baja ocupación y, sobre todo, porque la tecnología va a permitir gestionar mejor la movilidad y que haya menos infrautilización de los recursos que hay en este momento. Es como la filosofía que nosotros decimos de Willy Fog. Tenía que dar la vuelta al mundo en 80 días y para cada trayecto utilizaba un medio de transporte, el más adecuado por rapidez, por comodidad.

Es lo que ocurrirá. Habrá un recorrido a determinadas horas que se puede hacer en transporte público, otros en un vehículo privado, otros andando, otros en distintos medios de transporte. Eso es lo que va a permitir que el aumento en las ciudades y la movilidad en las ciudades se puedan hacer más asequibles y no sean tan problemáticos como están siendo.