Iberdrola lanza los Premios FP para atraer a los mejores estudiantes de electricidad y redes de España

El sector eléctrico español necesita manos expertas para sostener la transición energética, y la mayor eléctrica de Europa ha decidido ir a buscarlas directamente a las aulas. Iberdrola lanza los Premios Iberdrola FP, una competición nacional para descubrir a los mejores estudiantes de Formación Profesional en electricidad y redes.

Bajo el nombre de Premios Iberdrola FP: apuesta por el futuro eléctrico, la compañía pone en marcha la primera edición de un programa anual destinado a descubrir, reconocer y atraer el mejor talento técnico formado en los ciclos de Grado Superior del país.

La iniciativa se dirige a los alumnos de segundo curso del Grado Superior oficial Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados (SEAS), una de las titulaciones más ligadas al diseño, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas.

Un puente entre las aulas y la empresa

El objetivo de los Premios Iberdrola FP es acercar la eléctrica a los centros de Formación Profesional, impulsar las vocaciones técnicas y facilitar que los jóvenes cualificados se incorporen a un sector estratégico que vive una profunda transformación.

La convocatoria también quiere poner en valor la labor de los centros formativos y de sus docentes, que son quienes preparan cada curso a los profesionales que mantendrán en pie las redes eléctricas de las próximas décadas.

Con este programa, Iberdrola pretende contribuir al relevo generacional en los oficios técnicos y captar talento especializado, en un momento en el que la electrificación de la economía multiplica la demanda de perfiles cualificados.

Seguridad, innovación y sostenibilidad

Más allá de la captación de talento, la compañía busca reforzar con estos galardones los valores que considera esenciales en su actividad diaria: la seguridad, la excelencia profesional, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

Los Premios Iberdrola FP sitúan a la eléctrica como una de las primeras grandes empresas del sector en España que impulsa un programa nacional de estas características, dirigido de forma específica a estudiantes de Formación Profesional.

La fórmula combina tres elementos: reconocimiento al mérito, premios económicos y acceso preferente a oportunidades profesionales. Una apuesta pionera para atraer y desarrollar el mejor talento técnico de la Formación Profesional del país.

Más de 50 centros invitados

Para dar forma a esta primera edición, Iberdrola ha invitado a participar a más de 50 centros formativos seleccionados en toda España que imparten el Grado Superior oficial en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.

Cerca de 200 jóvenes fueron evaluados inicialmente mediante diferentes pruebas de selección. Esa primera criba se celebró el pasado mes de junio y sirvió para medir el nivel de partida de los aspirantes.

Tras esta fase inicial, la organización seleccionó entre 10 y 15 estudiantes por comunidad autónoma para continuar en la competición y participar en las pruebas presenciales territoriales que se celebran durante octubre.

Seis comunidades en octubre

La fase autonómica se concentra a lo largo de este mes en seis comunidades autónomas incluidas en el mapa de cobertura de talento de la compañía, y comienza este martes 6 de octubre en la Comunidad de Madrid.

El calendario continúa en Extremadura (día 8), Castilla-La Mancha (14), Comunidad Valenciana (22) y País Vasco (27), y se cerrará en Castilla y León el 29 de octubre, con la última de las pruebas territoriales.

En estas jornadas presenciales, entre 60 y 70 estudiantes participarán en dinámicas de trabajo diseñadas para valorar sus conocimientos, sus habilidades y su capacidad para desenvolverse en situaciones profesionales reales.

Final en el Campus Iberdrola

La fase nacional de los Premios Iberdrola FP se celebrará el miércoles 11 de noviembre en el Campus Iberdrola de San Agustín de Guadalix, en la Comunidad de Madrid, el centro de formación de referencia de la compañía.

Allí, 20 finalistas afrontarán pruebas técnicas, talleres y dinámicas orientadas a evaluar sus competencias y habilidades profesionales, en una jornada que pondrá a prueba todo lo aprendido durante el ciclo formativo.

Durante la final, un jurado compuesto por referentes del sector analizará las capacidades más relevantes para el trabajo diario en una red eléctrica, desde los conocimientos técnicos hasta la actitud ante cada reto.

Trabajo en equipo y responsabilidad

Entre los aspectos que se valorarán destacan el trabajo en equipo, el compromiso, la motivación, la responsabilidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad, una cuestión clave en cualquier actividad vinculada a la electricidad.

Los ganadores de la fase final recibirán premios económicos y acceso prioritario a prácticas en Iberdrola, además de entrar en la bolsa de talento de la compañía, una vía directa hacia su primer empleo en el sector.

Para los estudiantes de Formación Profesional, la competición supone una oportunidad de darse a conocer ante una de las grandes empresas energéticas del mundo antes incluso de terminar sus estudios.