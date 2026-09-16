El 63% de los españoles usa el coche cada día pese a los atascos y la falta de aparcamiento

Cada mes de septiembre llega la Semana Europea de la Movilidad, una cita que invita a repensar los hábitos de desplazamiento en las ciudades. Este año, la efeméride coincide con una nueva radiografía sobre cómo se mueven los españoles en su día a día.

Según una encuesta elaborada por coches.net junto a Appinio, el 48% de los españoles dedica entre media hora y una hora a sus desplazamientos diarios. Sólo un 31% tarda menos de treinta minutos en llegar a su destino.

El 16% restante, por su parte, invierte entre una y dos horas cada jornada en sus trayectos habituales. En cuanto al medio elegido, el 63% opta por el coche particular, frente al 21,2% que usa el transporte público y el 11,8% que camina.

La comodidad, por encima de todo

Quienes prefieren el automóvil destacan la comodidad (62%) y la rapidez (60%) como principales motivos. También pesa la facilidad para llevar carga, compras o equipaje, señalada por el 37,5% de los encuestados.

Los conductores valoran, además, la autonomía que ofrece el coche: el 58% la considera clave para su movilidad laboral, el 56% para viajar y el 54% para hacer la compra. Un 48% la destaca en zonas con menos oferta de transporte público.

De hecho, más de la mitad de quienes usan vehículo propio en sus desplazamientos diarios, el 56%, lo emplea a diario para ir a trabajar o estudiar, lo que confirma el papel central del coche en la rutina laboral.

Atascos y aparcamiento, el mayor estrés

No todo son ventajas. Los atascos y la dificultad para aparcar generan el mayor estrés al volante, según el 23% de los encuestados en ambos casos, especialmente en las grandes ciudades.

El 42,9% de los conductores señala además el coste del combustible y el mantenimiento como el principal inconveniente. De hecho, el 47% destina alrededor de 100 euros mensuales a su movilidad habitual, entre combustible, aparcamiento y peajes.

Para ahorrar, muchos conductores ajustan sus horarios y evitan las horas punta (25%), recurren a otras formas de transporte como caminar o el autobús (21%) o modifican sus rutas para esquivar peajes y zonas de aparcamiento de pago (17%).

Trayectos de entre 10 y 29 kilómetros

En cuanto a las distancias, algo más de la mitad de los encuestados, el 51,5%, recorre entre 10 y 29 kilómetros en sus trayectos habituales. El 20,2% hace menos de 10 km y un porcentaje similar, el 20%, supera los 30 km.

El territorio también marca diferencias notables en los desplazamientos diarios. Baleares es la única comunidad autónoma en la que el 100% de los encuestados usa el coche como principal medio de transporte.

Ese porcentaje se explica, probablemente, por la menor frecuencia y conectividad del transporte público en las islas. Le siguen Navarra, con un 83% de conductores, y Castilla-La Mancha, con un 81%.

El estrés al volante, según el territorio

Los conductores baleares son también los que más se estresan ante los atascos (40%), junto a los canarios (34%) y los madrileños (32%). Los asturianos, en cambio, son quienes más se agobian por no encontrar aparcamiento (52%), junto a riojanos (43%) y extremeños (39%).

Caminar es el principal modo de desplazamiento en La Rioja (29%), Castilla y León (22%) y Extremadura (17%). Los madrileños, por su parte, son quienes más usan el transporte público (41%), seguidos de Aragón (33%), el País Vasco (30%) y Cataluña (25%).

Asturias es, además, la región en la que más se ha sustituido el coche particular por el transporte público en el último año (38%), seguida muy de cerca por Aragón y Murcia, ambas con un 33%.

Con estos datos, coches.net pone de manifiesto el papel que sigue desempeñando el coche en la movilidad cotidiana de los españoles, reflejando la convivencia de distintas formas de desplazamiento según las necesidades de cada territorio.