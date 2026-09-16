La fotovoltaica bate récords en España durante 2025: casi el 23% del mix eléctrico y precios más bajos

La energía fotovoltaica cierra 2025 con récords históricos en España. La tecnología solar ya aporta casi un 23% al mix eléctrico nacional, la mayor cuota de cualquier fuente de generación, y ese peso empieza a notarse en el precio de la luz durante las horas centrales del día.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha presentado hoy su Informe Anual, elaborado con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, bajo el título Desafíos de la segunda fase de la transición energética (2025-2030).

El documento analiza la evolución del sector durante el año pasado y anticipa los principales retos que marcarán su desarrollo hasta el final de la década, en un contexto de estabilización tras años de crecimiento acelerado.

Segundo mercado de Europa

En el plano internacional, España fue en 2025 el segundo mercado fotovoltaico de Europa, continente donde se instalaron 67,2 GWp durante el año. A escala global, la fotovoltaica volvió a ser la fuente con mayor nueva capacidad instalada.

En el mundo se sumaron 698 GWp de nueva potencia solar durante el año, lo que llevó la capacidad acumulada global a superar por primera vez los 3 TWp. Ninguna otra tecnología creció tanto en los últimos doce meses.

En España, la instalación de plantas en suelo creció un 31% respecto al año anterior, hasta sumar 8.966 MW nuevos en 2025, a los que se añadieron 1.139 MW de autoconsumo, con un total de 10.105 MW de nueva potencia fotovoltaica.

Impacto económico y empleo

El sector fotovoltaico aportó 9.841 millones de euros al PIB español durante 2025, en torno al 0,5% del total, mientras que su huella económica completa, sumando efectos directos, indirectos e inducidos, alcanzó los 14.121 millones de euros.

La industria generó 134.708 empleos entre puestos directos, indirectos e inducidos, y las exportaciones del sector sumaron 3.208 millones de euros, una cifra que confirma la proyección internacional de la industria española.

Las empresas fotovoltaicas destinaron además 473 millones de euros a I+D+i, con una intensidad innovadora del 3,6%, más del doble de la media de la industria española, situada en el 1,6%, según los datos recogidos en el informe.

Precios a la baja

La fotovoltaica es ya la tecnología con más peso en el mix eléctrico español, con casi un 23% de aportación, lo que está ayudando a contener los precios de la electricidad en las horas solares pese al encarecimiento de los combustibles fósiles.

Ese abaratamiento, sin embargo, tiene un reverso: los precios capturados por las plantas fotovoltaicas también han caído, desde los 42,28 €/MWh de 2024 hasta los 36,39 €/MWh de 2025, y hasta los 29,68 €/MWh en el primer semestre de 2026.

A esta presión se suma el aumento de las horas con precios nulos o negativos: en 2025 se contabilizaron 797 horas con precio igual o inferior a 0 €/MWh y generación fotovoltaica significativa, cifra que en 2026 ya se había igualado el 7 de julio.

A comienzos de septiembre de 2026, el número de horas con precios nulos o negativos rondaba ya las 900, un síntoma de que el actual diseño del mercado eléctrico no está adaptado a un sistema cada vez más renovable, según advierte UNEF.

El reto de la electrificación

El informe subraya que la electrificación de los usos finales es el principal desafío de esta nueva fase. España cuenta ya con 71,5 GW de puntos de conexión de demanda concedidos o previstos en la planificación a 2030.

A esa cifra se suman otros 24 GW de capacidad solicitada y todavía pendiente de resolución. Centros de datos, industria, hidrógeno, almacenamiento y movilidad eléctrica concentran buena parte de esta nueva demanda prevista.

Facilitar que estos consumos se beneficien de electricidad renovable competitiva es, según UNEF, una oportunidad para reforzar la industrialización, atraer inversión y mejorar la competitividad de la economía española en su conjunto.

Almacenamiento, la otra palanca

El despliegue del almacenamiento es la otra pieza clave de esta segunda fase. En 2025 avanzó de forma significativa, especialmente detrás del contador, donde se instalaron 540 MWh, un 65% más que el año anterior.

Ese ritmo eleva el acumulado de almacenamiento detrás del contador hasta los 2.745 MWh desde 2022. En suelo, el sector cuenta ya con 261 MW instalados, 241 MW híbridos y 20 MW de tipo stand-alone.

A esa capacidad se suman 33.031 MW con permiso ya concedido y otros 14.607 MW en tramitación, un volumen que, de materializarse, multiplicaría varias veces la capacidad de almacenamiento actual del sistema eléctrico español.

Peticiones de UNEF

Para que ese potencial se materialice, desde UNEF reclaman medidas como el desarrollo de permisos flexibles de acceso y conexión, la agilización de las tramitaciones administrativas y una adecuación del sistema de fijación de precios.

A medio plazo, la asociación considera fundamental adaptar ese sistema a las características de un mercado cada vez más renovable, estableciendo suelos y techos que impidan la proliferación de horas con precios nulos o negativos.

En el corto plazo, UNEF reclama la retribución de las restricciones técnicas, créditos ICO para la financiación de proyectos, el impulso de la hibridación de instalaciones ya existentes y una retribución adecuada para los servicios de control de tensión.

Autoconsumo, motor económico

El autoconsumo se consolida además como un motor de desarrollo económico para la industria española, ya que es la tipología que más invierte en este tipo de soluciones dentro del sector fotovoltaico nacional.

Esta modalidad se estabiliza en torno a 1,1 GW instalados cada año, aunque en 2025 registró un descenso del 4% en la nueva potencia respecto a 2024, hasta sumar un acumulado de 9.276 MW en todo el país.

«Una etapa más compleja»

Para Rafael Benjumea, presidente de UNEF, la fotovoltaica «ha demostrado que puede desplegarse a gran escala, generar empleo, atraer inversión, mejorar la competitividad de la economía y proporcionar seguridad de suministro a un precio competitivo».

Benjumea añade que ahora comienza «una segunda etapa más compleja», en la que el sector deberá avanzar en electrificar la economía, desplegar el almacenamiento y el autoconsumo a gran escala, y adaptar el mercado eléctrico a la nueva realidad renovable.

Si el sector lo consigue, concluye el presidente de UNEF, la fotovoltaica será «no solo una herramienta de descarbonización», sino uno de los grandes motores de competitividad, industrialización y crecimiento económico del país.